Paredes electrificadas y techos en riesgo: alarma en la Técnica 21

En pleno “Año de la Educación”, padres de alumnos de la Escuela Técnica Nº 21 “María Auxiliadora” advierten por condiciones críticas: riesgo eléctrico, techos deteriorados y maquinaria fuera de servicio.

La alarma crece entre las familias de estudiantes que asisten a la Escuela Técnica Nº 21 “María Auxiliadora”, donde aseguran que la situación edilicia y operativa llegó a un punto límite. “Tenemos miedo por la vida de nuestros hijos”, expresaron con preocupación, en medio de reiterados reclamos que, según indican, no han tenido respuestas concretas.

De acuerdo a los testimonios, uno de los principales peligros es el riesgo eléctrico. Cada vez que llueve, algunas paredes presentarían filtraciones que derivan en descargas, lo que expone a alumnos y docentes a posibles accidentes graves. A esto se suma el deterioro visible de la infraestructura, con sectores donde los techos muestran signos de desprendimiento.

Pero el problema no se limita a lo edilicio. Padres y estudiantes también denuncian que gran parte de la maquinaria utilizada en los talleres no funciona, lo que impacta directamente en la formación técnica de los alumnos. “No solo están en riesgo, tampoco pueden aprender como corresponde”, señalaron.

El malestar crece en un contexto particular: el Gobierno provincial impulsa el 2026 como el “Año de la Educación”. Sin embargo, para la comunidad educativa de esta institución, la realidad dista de ese discurso. “Es una situación insostenible. No podemos esperar a que pase una tragedia para que actúen”, advirtieron.

Mientras tanto, el reclamo sigue escalando y no descartan nuevas medidas para visibilizar el conflicto, con el objetivo de obtener soluciones urgentes que garanticen condiciones seguras y dignas para los estudiantes.