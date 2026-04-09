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La hora de la verdad para "La Princesita": velada boxística en Villa Mercedes

Con el relato de Osvaldo Príncipi y entrada libre, Micaela Luján buscará este viernes el título Sudamericano Súper Mosca ante la uruguaya Diana Delbono Mora en el Palacio de los Deportes.

Por redacción
| Hace 3 horas
Micaela Luján busca un nuevo hito en su carrera. Foto: Redes sociales.

El Palacio de los Deportes será este viernes el epicentro del boxeo sudamericano. A partir de las 21, Villa Mercedes se paralizará para acompañar a su máxima referente, Micaela “La Princesita” Luján, en lo que se perfila como un combate bisagra para su trayectoria profesional.

 


En juego estará el título Sudamericano de la categoría Súper Mosca, actualmente vacante. Para Luján, pelear representa una prueba más para revalidar su vigencia en la elite continental.

 


Sin embargo, el desafío no será sencillo: frente a ella estará la uruguaya Diana Delbono Mora, una boxeadora que arriba a suelo puntano con un antecedente reciente positivo y la firme intención de imponerse a la local.

 


Una cartelera de alto impacto

 


La noche no se agotará en el duelo femenino. La cartelera profesional se verá enriquecida por el enfrentamiento entre Axel Medina y el correntino Alejandro Laureano Taibo. Este duelo, pactado a seis asaltos, es seguido de cerca por los especialistas, ya que ambos púgiles buscan escalar posiciones en el ranking nacional y consolidarse como futuras promesas de la disciplina.

 


Presencia de lujo en el micrófono

 


El evento contará con un condimento especial que eleva la vara de la transmisión: los relatos y comentarios del mítico Osvaldo Príncipi. La voz más emblemática del boxeo argentino será la encargada de narrar las acciones, dándole un brillo adicional a una jornada que será seguida por una amplia audiencia en toda la región.
 

 

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