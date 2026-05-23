Colapinto hizo una gran carrera y estuvo a un puesto de sumar puntos nuevamente

Franco Colapinto hizo una gran carrera sprint en Canadá y estuvo muy cerca de sumar puntos nuevamente en el campeonato de la Fórmula 1. El corredor argentino terminó en la novena posición y la modalidad entrega puntos hasta el octavo.

La performance del piloto de Alpine es aún más meritoria porque largó de la posición número 13, tras un viernes en el que tuvo severos problemas en la unidad. Al ser la sprint una carrera corta, las posibilidades de escalar posiciones son recortadas.

La carrera quedó en manos del Williams de George Russell, secundado por el campeón del mundo Lando Norris, de Mc Laren; y con el tercer puesto de Kimi Antonelli, el italiano de Williams que tuvo un toque con su compañero de equipo que despertó el resquemor interno.

A partir de las 17 del sábado, Colapinto será parte de la clasificación para la carrera final que se disputará el domingo 24 a la misma hora.