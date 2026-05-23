"El Cardenal" De Genaro pidió ayuda y podrá volar en Medellín

Los 400 metros llanos son para Bruno De Genaro un desafío que suele resolver en menos de un minuto, de hecho el récord nacional sub 23 que ostenta es de 50 segundos y 31 milésimas. Pero cuando las distancias son más largas, tiene que pedir ayuda. Tardó 24 horas en conseguir el dinero para solventar el precio del viaje a Medellín, donde disputará el Panamericano de Mayores.

El atleta puntano, multicampeón, miembro de la selección argentina y constante representante del país y la provincia en competencias internacionales, se clasificó para el campeonato Panamericano de Atletismo de Adultos, que comenzará el 27 de junio en Medellín. Pero las políticas deportivas nacionales lo obligan a pagarse el pasaje.

Así lo contó en un video que subió a las redes sociales y en el que pidió ayuda para “poder representar a nuestra bandera”. En muy poco tiempo reunió la plata. "Esto no es solo mío, es de todos los que fueron parte", dijo, agradecido, el corredor.

“El Cardenal” De Genaro se colgó medallas en casi todas las compentencias de las que participó este año y viajará a Medellín con la misma expectativa.

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