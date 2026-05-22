Ausencia de grandes estrellas y fuerte polémica con la lista de Alemania
El director técnico Thomas Tuchel quedó en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer la lista de 26 jugadores.
Inglaterra presentó a sus convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y explotó la polémica debido a la ausencia de grandes estrellas.
En la lista publicada, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, brillaron por su ausencia jugadores de gran calibre como el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, el defensor Harry Maguire (clave en su selección pese a los errores que suele cometer en el Manchester United) y los volantes ofensivos Phil Foden y Cole Palmer, entre tantos otros.
Es por esto que su director técnico, el alemán Thomas Tuchel, quedó en el ojo de la tormenta por esta situación y podría ser el blanco de críticas ante cualquier paso en falso de la selección inglesa.
Inglaterra, que solo ganó el Mundial de 1966 en el que fue local, fue uno de los grandes protagonistas en las últimas dos ediciones, aunque le faltó actitud en las instancias finales para aspirar seriamente al título.
En Rusia 2018 cayó en las semifinales frente a Croacia en tiempo extra y luego fue superado por Bélgica en el partido por el tercer puesto, mientras que en Qatar 2022 arribó a los cuartos de final en un gran nivel, pero cayó 2-1 contra Francia, con su delantero estrella Harry Kane desaprovechando un penal en los minutos finales.
El combinado inglés también estuvo muy cerca de la gloria en la última Eurocopa que se disputó hace dos años, fue superado 2-1 por España.
En este Mundial 2026, Inglaterra integrará el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.
Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026
Arqueros:
- Dean Henderson
- Jordan Pickford
- James Trafford
Defensores:
- Dan Burn
- Mark Guéhi
- Reece James
- Ezri Konsa
- Tino Livramento
- Nico O´Reilly
- Jarell Quansah
- Djed Spence
- John Stones
Mediocampistas: __IP__
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Eberechi Eze
- Jordan Henderson
- Kobbie Mainoo
- Declan Rice
- Morgan Rogers
Delanteros:
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Noni Madueke
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Ivan Toney
- Ollie Watkins
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