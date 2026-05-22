Un binomio puntano enfrenta los desafíos de la Ruta 40

El exigente Desafío de la ruta 40, una fecha del campeonato mundial de Rally Raid, tendrá un binomio puntano que correrá los casi tres mil kilómetros de competencia. Cleoris Manfre y Franco Poffo estarán al mando de uno de los 151 vehículos que serán parte la experiencia.

La dupla puntana viajará el viernes a San Juan para tener todo listo el domingo, cuando se correrá el prólogo de la competencia. “El lunes ya largamos la carrera en sí en San Juan”, dijo Cleoris, nacida en San Rafael, pero residente en San Luis hace muchos años.

El Desafío 40 es una muy dura competencia que tiene cinco etapas y que el viernes 29 de mayo tendrá su finalización, luego de 2993 kilómetros totales y 1726 kilómetros de las especiales. En la carrera habrá dos bivouacs, una en San Juan y otra en San Rafael.

Manfre y el villamercedino Poffo serán parte de la categoría Ansenuza y comenzarán su perfomance el lunes desde San Juan. “El martes entramos a bajar a Mendoza, donde corremos martes y miércoles, y después volvemos a subir nuevamente a San Juan para terminar jueves y viernes”, anticipó la corredora, bicampeona sudamericana y subcampeona nacional.

Cleoris considera que una de las claves de la competencia será estar bien mentalmente. “Tenemos que estar muy despiertos porque es una carrera larga, hay terrenos difíciles, muy difíciles, y tenemos etapas donde vamos a poder acelerar más que en otras. Tenemos que cuidar el vehículo para poder empezar y terminar”.

Será la tercera vez que la puntana participe del Desafío de la Ruta 40, tras su debut en 2017 en la que terminó quinta, una posición que “fue el puntapié inicial para para seguir corriendo”. Los primeros años, Manfre participó con Kia, pero ahora corre con una Toyota que “ya empezó a dar sus frutos”.

La segunda ocasión que Manfre se subió a una camioneta para ser parte de la competencia fue en 2024, donde pese al tiempo de inactividad que llevaba quedó en la segunda posición.

Para el 2026 su idea era ser copilota de Marcelo Ferice, pero el piloto bonaerense tuvo que desertar por problemas personales. “Él me cedió el mando de la camioneta y para mí es un orgullo”, dijo la deportista, quien encontró en Poffo a un compañero ideal, que ya había corrido en esa categoria.

“Estamos muy contentos y con la mejor de la predisposición para correr”, concluyó la puntana que será parte del equipo Toyomec, de Córdoba, que tendrá en la carrera dos camionetas y dos UTB.