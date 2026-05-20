Agónico empate de River y valiosa igualdad de San Lorenzo

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana, del cual se aseguró el primer lugar.

Lautaro Pereyra convirtió el gol que equiparó el tanteador. Alix Vinicius había marcado para los brasileños.

Por su parte, San Lorenzo dio un paso fundamental para clasificar a la segunda ronda, al igualar en 2 con Santos, en Brasil.

En el estadio Monumental de Núñez, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el ´Millonario´.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H.

En lo pronto, el equipo de Mancini enfrentará a Vasco da Gama, el domingo desde las 20.30 en el estadio Sao Januario, por la fecha 17 del Brasileirao.

San Lorenzo y un empate con sabor a triunfo

San Lorenzo empató 2-2 con Santos de Brasil en un partido de dos tiempos muy distintos y consiguió un punto fundamental, que lo acerca a la siguiente instancia y lo hace depender de sí mismo para ser líder del grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido fue disputado este miércoles en el estadio Urbano Caldeira, por la quinta fecha del certamen continental.

El local se impuso con tantos de los delanteros Gabriel Bontempo, en el primer minuto reglamentario, y Gabriel Barbosa, en el primer minuto de descuento de la primera etapa, mientras que el “Ciclón” empató con tantos del carrilero Matías De Ritis, en 27 de la segunda mitad y el delantero Rodrigo Auzmendi a los 40.

El empate mantiene al equipo argentino dependiendo de sí mismo, al ser líder de la zona con siete puntos en un grupo de mucha paridad, necesitando empatar para asegurar el pase y ganar para quedarse con el primer puesto, que lo haría evitar los 16avos de final, mientras que Santos ocupa el último lugar con apenas cuatro puntos y sin triunfos.

En la última fecha, el “Ciclón” jugará como local ante Recoleta de Paraguay mientras que el conjunto brasileño recibirá a Deportivo Cuenca de Ecuador. Ambos partidos se disputarán el próximo martes 26 de mayo, a las 21:30 (horario argentino).