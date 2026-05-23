San Luis FC fue claro dominador y venció 3 a 0 a Unión

En su regreso al estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, San Luis Fútbol Club demostró una total supremacía ante Unión de Santa Fe al que derrotó por 3 a 0. Con el resultado, el equipo puntano llegó a los 10 puntos que le permiten posicionarse en la parte alta de la tabla.

El conjunto local tuvo no menos de 20 posibilidades de gol durante el partido, concentradas en su mayoría en el primer tiempo, donde sometió a las santafesinas que apenas podían tener la posesión de la pelota por unos segundos. Sin embargo, la primera parte terminó 0 a 0 en la fría mañana punteña.

El partido terminó de desenredarse cuando a los 12 minutos del segundo tiempo fue expulsada por doble amarilla Agustina Marani, una pieza fundamental en las visitantes, que marchan últimas en la tabla de posiciones. Apenas cinco minutos después, San Luis FC rompió el cero por medio de un potente remate de la uruguaya Guillermina Dubra que puso no solo justicia en el marcador sino también calma en las chicas de San Luis.

Diez minutos después, las puntanas estiraron el marcador por medio de su goleadora, Victoria Vázquez, tras una constante en el equipo de Leandro Páramo: recuperación en tres cuartos de cancha y definición rápida por medio de sus delanteras.

Con la tranquilidad en el marcador, San Luis FC tuvo, en los últimos 15 minutos de juego, otras cinco posibilidades concretas de gol, pero recién se pudieron materializar en el ataque final, cuando Florencia Cordero, quien había ingresado por Juanita Díaz, definió con su habitual calidad por arriba de la arquera y le puso cifras definitivas a un partido en el que las puntanas pudieron hacer algún gol más.