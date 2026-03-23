Murió la chica que se accidentó el domingo en La Toma

La tragedia que golpeó a La Toma y a toda la provincia el domingo a la siesta se cobró una segunda víctima con la muerte de una chica de 15 años que se accidentó en una moto que chocó contra una vivienda. El conductor del rodado, también de 15 años, había fallecido poco después del hecho.

El peor final enluta a familias de La Toma y de Paso Grande, de donde era Thiago García, el joven fallecido el domingo, y se extiende a toda la provincia, conmovida por la pérdida de las vidas de manera temprana. Martina Noger, la adolescente que lo acompañaba, no pudo soportar los golpes y falleció en las primeras horas del lunes.

El accidente se produjo el domingo 22 de marzo aproximadamente a las 15:30 en la calle Garciarena, a pocos metros de Balcarce, en La Toma. En una moto de 110 centímetros iban Thiago y Martina hasta que el vehículo se descontroló y fue a dar contra otra moto que estaba estacionada. Tras la caída, el rodado impactó contra una casa.

El chico murió el domingo por la tarde y a la joven la trasladaron de urgencia al Ramón Carrillo, con la esperanza de que se salvara de las heridas producidas por el choque. Pero la adolescente resistió solo unas horas.