Cantos contra Poggi y Milei, abucheos a Endeiza y la memoria como eje

El acto central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia tuvo, por un lado, a los dirigentes de traje y corbata, protagonistas obligados de una historia que en muchos casos no les pertenece; y por otro a una juventud militante, de remera y zapatillas, con ideología más cercana a la que se reivindica en esta fecha.

El choque de ambas posturas –que parecía unificarse en el contraste feliz por la celebración democrática- quedó más en evidencia que nunca con los abucheos que recibió el vicegobernador de la provincia, Ricardo Endeiza, por parte del público. “Poggi y Milei son la misma bosta”, cantaron ante los litros de saliva que tuvo que tragar el funcionario.

Endeiza fue flanqueado en todo momento por el rector de la UNSL, Raúl Gil, convidado de piedra en la casa que él mismo maneja, obligados ambos a respetar la manifestación popular que los puso en incomodidad evidente.

Los reclamos al Gobierno provincial que cayeron sobre las espaldas del vice no llegaron exclusivamente de estudiantes y jóvenes concentrados en agrupaciones determinadas. También hubo sindicatos que se hicieron oír con sus pancartas y sus protestas. “¿Qué hacen acá los que borran el 24M de las escuelas?”, “¿Qué hacen acá los cómplices de un gobierno negacionista y represor?”, “¿Qué hacen acá los que despiden docentes por protestar?”, decían los carteles sostenidos por personas con las remeras de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios.

Todos los abucheos fueron soportados estoicamente por Endeiza, a quien hay que reconocerle que es el único dirigente del Gobierno que asiste a los actos de la UNSL, ante el temor concreto que tiene el gobernador Claudio Poggi de recibir el seguro rechazo de la comunidad universitaria ante su sola presencia. El primer mandatario, es sabido, solo reparte su sonrisas en terreno amistoso, con el público asegurado para el aplauso y el saludo.

"Yo soy un egresado de la universidad pública", intentó defenderse Endeiza ante la pregunta de El Diario de la República sobre el difícil momento que vivió en el acto y antes de huir de la ceremonia, prólogo de la marcha, de la que el funcionario se abstuvo de participar.

El resto de los dirigentes gubernamentales prefirió aprovechar el descanso que brindó el fin de semana largo para recargar las pilas ante una semana muy compleja para el Gobierno provincial, con quien debería ser su funcionario más pulcro, el secretario de Ética pública, Ricardo Bazla, indagado por la justicia por el robo de dos toneladas de maíz.

De todos modos, la ausencia más notoria –en un día donde las ausencias pesan más que las presencias- fue la de Víctor Moriñigo, el diputado provincial que armó su carrera política en las políticas universitarias y que este año limitó su militancia por los derechos humanos a un posteo en sus redes sociales.

Tras el acto central en la explanada de UNSL, se realizó la marcha por las calles de la ciudad que terminó en la plaza Pringles con consignas contra el negacionismo, el gobierno nacional, la Iglesia y la administración de Claudio Poggi.