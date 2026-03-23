Incertidumbre por el impacto de la guerra en el precio del combustible

El prolongado conflicto bélico en el escenario internacional ha transformado las proyecciones iniciales de los mercados, generando un efecto dominó que impacta directamente en los surtidores locales. Lo que originalmente se preveía como una disputa de corta duración se ha extendido en el tiempo, provocando que el barril de crudo alcance valores históricos con una tendencia que, según los especialistas, podría mantenerse al alza.

José Gianello, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, señaló en diálogo con Megacable que la realidad del sector está sujeta a las decisiones de las petroleras, ya que las estaciones de servicio no actúan como formadoras de precios.

En este sentido, explicó que el valor del litro de nafta se encuentra estrechamente atado a la cotización del crudo a nivel internacional, lo que genera una presión constante sobre el mercado interno y mantiene un debate abierto sobre el retraso en los valores de referencia y la paridad con respecto a la moneda extranjera.

La situación actual no solo afecta la estructura de costos, sino que ya muestra consecuencias directas en el consumo cotidiano. Durante la última semana se ha percibido una merma significativa en las ventas de todos los tipos de combustibles.

Esta caída en la demanda enciende las alarmas en el sector empresarial, que ve con dificultad la posibilidad de mantener las estructuras operativas actuales.

Gianello manifestó que, ante este panorama de inestabilidad económica, las contrataciones de nuevo personal se encuentran totalmente paralizadas. La mayor preocupación radica en que, de profundizarse la crisis y sostenerse los valores elevados del crudo, la situación podría derivar en una pérdida de puestos de trabajo existentes.

La expectativa de los expendedores se centra ahora en una eventual normalización de los valores internacionales que permita una baja en los precios locales y una reactivación del consumo.