Algunas transformaciones de los lugares del horror

Un trabajo académico de Marisa Requiere establece los sitios del horror que la dictadura militar usó en San Luis para llevar adelante las torturas, los vejámenes y las detenciones ilegales.

El exahustivo documento se llama “Espacios del olvido, espacios de la muerte: los Centros Clandestinos de Detención en San Luis” y fue presentado en las. V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. La autora señala que fueron al menos nueve los centros de detención y torturas que funcionaron en la provincia.

El más conocido es la central de Policía de aquel entonces, que funcionaba en la esquina de San Martín entre Pringles y Belgrano, donde ahora está el Muhsal, un espacio dedicado a la memoria.

También se menciona la Granja La Amalia, en la calle Europa, detrás de la antigua estación de ferrocarril, en los terrenos que pertenecían al ejército, hasta que fueron expropiados; y la delegación de la Policía Federal, en la esquina de Illía y Chacabuco, donde ahora funciona una obra social.

La división Investigaciones de la Policía puntana estaba en Lavalle entre Rivadavia y Colón, en el edificio donde está la Caja Social de la Provincia. Allí también se realizaron vejámenes varios, como en Rodeo del Alto, el predio deportivo que está sobre la ruta 20, todavía propiedad del Ejército.

“La Escuelita”, era un edificio ubicado en la avenida Justo Daract casi Ejército de los Andes que recibió a decenas de detenidos ilegalmente; como también la depedencia policial donde funcionaba la Comisaría del Menor, en el barrio Rawson, actual sede de la Comisaría 4°.

Otro centro de detención y tortura de San Luis reconocido por la investigadora fue “El Sótano” que estaba ubicado en la calle Chile y Ejército de los Andes, detrás de donde funcionaba la oficina de encomiendas de la Cooperativa Tac y ahora hay un pub muy concurrido.

Finalmente Requiere mencionó la Cárcel de Mujeres, un edificio que es propiedad de la policía provincial, cito en la calle 25 de Mayo entre Rivadavia y San Martín, frente a la Plaza Independencia.