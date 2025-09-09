  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Martes 09 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Martes 09 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Frontal y polémica

Lali Espósito ratificó la dedicatoria de "Payaso" a Javier Milei

"Para él y esa gente... son un chiste". Luego de algunos días de especulaciones tras el lanzamiento de su nuevo tema, la artista rompió el silencio y fue contundente.

Por redacción
| Hace 4 horas

Lali Espósito presentó su nuevo tema titulado “Payaso”, durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, lo que derivó en especulaciones sobre el destinatario y que ella misma se encargó de confirmar.

 

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacían creer que también se la estaba dedicando.

 

 

Como el tema estaba claramente en agenda, en LAM entrevistaron a la cantante y ella no dudó en responder afirmativamente cuando le preguntaron si “Payaso” estaba dirigida a Milei.

 

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", expresó Lali, sin ninguna vuelta. 

 

 

 

 

La letra de “Payaso”:

 

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

 

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

 

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

 

Estás muy alterado y no te hace bien.

 

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

 

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

 

Vas a tener que bailar

 

Hoy sos el show principal

 

Y aunque tu sueño es actuar

 

Te queda grande el disfraz.

 

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

 

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

 

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

 

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

 

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

 

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

 

Vas a tener que bailar

 

Hoy sos el show principal

 

Y aunque tu sueño es actuar

 

Te queda grande el disfraz.

 

Sos un payaso, ¡yeah!

 

Oh, yeah, ¡oh!

 

¡Payaso!

 

Vas a tener que bailar

 

Hoy sos el show principal

 

Te queda grande el disfraz

 

¡Payaso!

 

Vas a tener que bailar

 

Hoy sos el show principal

 

Te queda grande el disfraz

 

¡Payaso!

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo