Conoce a los ganadores de los 10K del Maestro
La actividad atlética y familiar se llevó a cabo este domingo en San Francisco del Monte de Oro. Congregó a aficionados de toda la provincia y de la región.
La organización estuvo a cargo de la Intendencia Municipal de San Francisco del Monte de Oro que destacó: “Más allá de la competencia, la verdadera postal de este domingo fue la de las familias y acompañantes alentando en cada paso. El calor del aplauso, la emoción compartida y el orgullo de ver cruzar la meta a los suyos hicieron única la jornada”.
Los primeros:
10K Masculino
1° Jesús Miguel Orozco – 00:37:18
2° César Nicolás Gatica – 00:37:38
3° José Gilberto Pereira – 00:39:33
10K Femenino
1° Sol Rosales – 00:48:46
2° María Laura Gómez – 00:51:13
3° Mónica Estela Gómez – 00:51:19
5K Masculino
1° Danilo Sepúlveda – 00:18:55
2° Mario García – 00:19:36
3° Sebastián Echenique – 00:19:38
5K Femenino
1° Victoria Ávila Pereira – 00:23:11
2° Daiana Palacio – 00:24:42
3° Maria Eugenia Pedernera – 00:25:12
