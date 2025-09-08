Conoce a los ganadores de los 10K del Maestro

La organización estuvo a cargo de la Intendencia Municipal de San Francisco del Monte de Oro que destacó: “Más allá de la competencia, la verdadera postal de este domingo fue la de las familias y acompañantes alentando en cada paso. El calor del aplauso, la emoción compartida y el orgullo de ver cruzar la meta a los suyos hicieron única la jornada”.

Los primeros:

10K Masculino

1° Jesús Miguel Orozco – 00:37:18

2° César Nicolás Gatica – 00:37:38

3° José Gilberto Pereira – 00:39:33

10K Femenino

1° Sol Rosales – 00:48:46

2° María Laura Gómez – 00:51:13

3° Mónica Estela Gómez – 00:51:19

5K Masculino

1° Danilo Sepúlveda – 00:18:55

2° Mario García – 00:19:36

3° Sebastián Echenique – 00:19:38

5K Femenino

1° Victoria Ávila Pereira – 00:23:11

2° Daiana Palacio – 00:24:42

3° Maria Eugenia Pedernera – 00:25:12