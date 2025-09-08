  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Lunes 08 de Septiembre de 2025

Deporte y turismo

Conoce a los ganadores de los 10K del Maestro

La actividad atlética y familiar se llevó a cabo este domingo en San Francisco del Monte de Oro. Congregó a aficionados de toda la provincia y de la región.

Por redacción
| Hace 4 horas

La organización estuvo a cargo de la Intendencia Municipal de San Francisco del Monte de Oro que destacó: “Más allá de la competencia, la verdadera postal de este domingo fue la de las familias y acompañantes alentando en cada paso. El calor del aplauso, la emoción compartida y el orgullo de ver cruzar la meta a los suyos hicieron única la jornada”.

 

 

Los primeros:

 

 

10K Masculino

 

1° Jesús Miguel Orozco – 00:37:18

 

2° César Nicolás Gatica – 00:37:38

 

3° José Gilberto Pereira – 00:39:33

 

 

10K Femenino

 

1° Sol Rosales – 00:48:46

 

2° María Laura Gómez – 00:51:13

 

3° Mónica Estela Gómez – 00:51:19

 

 

5K Masculino

 

1° Danilo Sepúlveda – 00:18:55

 

2° Mario García – 00:19:36

 

3° Sebastián Echenique – 00:19:38

 

 

5K Femenino

 

1° Victoria Ávila Pereira – 00:23:11

 

2° Daiana Palacio – 00:24:42

 

3° Maria Eugenia Pedernera – 00:25:12

 

 

