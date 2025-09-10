  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Cuatro equipos argentinos con chances

Difundieron el formato de la Copa Intercontinental 2025

River, Racing, Estudiantes y Vélez son los equipos argentinos que podrían tener un lugar en el certamen.

Por redacción
| Hace 2 horas

La FIFA anunció este miércoles cómo, cuándo y dónde se disputará la Copa Intercontinental 2025, torneo que reemplaza al Mundial de Clubes que pasó a disputarse cada cuatro años con la participación de 32 equipos.

 

La misma reunirá a los campeones de las distintas confederaciones del fútbol y tendrá lugar en El Cairo, con el partido inaugural entre Pyramids FC de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda el 14 de septiembre.

 

Si bien todavía no se conoce quién será el representante de parte de la Conmebol, los equipos que continúan en carrera por un lugar en el certamen son: River, Racing, Vélez y Estudiantes, quienes todavía mantienen chances de consagrarse campeones de la Copa Libertadores.

 

A su vez, el ganador del torneo más importante del continente tendrá que disputar tres partidos. Cruz Azul, actual campeón de la CONCACAF es el único rival confirmado, mientras que los otros se definirán entre Pyramids, Auckland City y Al Ahli.

 

Por su parte, Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League tras golear 5-0 al Inter de Lautaro Martínez, aguardará en la final para conocer a su contrincante.

 

Como es el formato de la Copa Intercontinental 2025

El certamen comenzará oficialmente el domingo 14 de septiembre con el cruce entre Pyramids, campeón de la Copa de Africa y Auckland City, el cual se desarrollará en El Cairo. El vencedor de aquel encuentro, viajará a Jeddah para medirse ante el Al Ahli, ganador de la Champions de Asia, el 23 de septiembre.

 

Más adelante, quien logre avanzar en aquella serie accederá directamente a semifinales, donde deberá enfrentar al ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

 

Finalmente, el triunfador del duelo por las semifinales, quien además ganará la Copa Challenger, jugará ante el PSG de Luis Enrique en el quinto y último encuentro de la Copa Intercontinental para conocer quién será el campeón de la competencia.

 

Fixture de la Copa Intercontinental 2025

Partido 1: domingo 14 de septiembre | Pyramids FC vs. Auckland City | Sede: El Cairo

 

Partido 2: Copa África-Asia Pacíficomartes 23 de septiembre | Al Ahli vs. vencedor Partido 1 | Sede: Jeddah

 

Partido 3: Copa Derbi de las Américasmiércoles 10 de diciembre | Cruz Azul vs. Campeón Conmebol | Sede: a confirmar

 

Partido 4: Copa Challengersábado 13 de diciembre | vencedor Partido 3 vs. vencedor Partido 2 | Sede: a confirmar

 

Partido 5: Copa Intercontinentalmiércoles 17 de diciembre | Paris Saint Germain vs. vencedor Partido 4 | Sede: a confirmar

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo