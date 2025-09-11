La indagatoria de la víctima revelará si el ataque en Riobamba fue intento de femicidio

La mujer fue entrevistada este jueves por la mañana. La fiscal de instrucción especializada en género, María Delia Bringas, busca definir si se trató de un intento de femicidio, un ataque con violencia extrema o un hecho con otra motivación.

El expediente por el ataque a una vecina de 36 años en una casa de calle Riobamba al 3200 todavía no tiene una explicación clara. La víctima, que fue encontrada inconsciente y con las manos atadas en medio de un incendio y con gas abierto, declaró este jueves por la mañana ante los investigadores. Su testimonio era esperado con expectativa, ya que podría aportar elementos para encaminar una causa que por ahora se mueve entre tres variables: intento de femicidio, violencia extrema o un ataque con motivaciones aún no reveladas.

El martes a la noche, la mujer había sido rescatada por los Bomberos tras el aviso de un vecino. Estaba desvanecida sobre la cama, con un cable en las manos, mientras en el comedor las llamas avanzaban y en la habitación el gas liberado de una garrafa amenazaba con detonar la casa. Los oficiales lograron sacarla a tiempo y sofocar el fuego con un matafuegos del patrullero.

La víctima declaró que los agresores eran cuatro y la sorprendieron cuando volvía en moto de dejar a su pareja en el trabajo. Los testigos describieron a dos como hombres mayores y a los otros dos más jóvenes. No es el primer episodio en la zona: vecinos recordaron que hace poco ocurrió un ataque con características similares.

La fiscal de instrucción especializada en género, María Delia Bringas, quedó al frente de la investigación y dispuso nuevas medidas mientras la Policía continúa con la búsqueda de los sospechosos, que permanecen prófugos.