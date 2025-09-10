Un disparo mortal y un adolescente muerto: arranca el juicio contra un comerciante

Un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción comenzó a juzgar a Segundo Gatica, comerciante de 47 años imputado por matar a Alan Valenzuela, un adolescente de 15, durante un hecho ocurrido el 1º de junio de 2022 en el barrio Kennedy de la ciudad de San Luis. La causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la fiscalía pidió 15 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, la madrugada del crimen Valenzuela y Mauro Ezequiel Olguín se dirigieron a una despensa-carnicería ubicada en Avenida Juan Funes al 1900. Según testimonios e imágenes fílmicas incorporadas al expediente, ambos intentaron ingresar al inmueble golpeando el portón de madera y trepando las rejas que daban al techo.

En el interior se encontraba Gatica, que residía en un departamento dentro del predio. Al escuchar los ruidos habría tomado un arma de fuego y abierto la puerta. En ese instante, Olguín huyó hacia el este y Valenzuela hacia el oeste. El imputado disparó y el proyectil impactó en la espalda del adolescente. En la vereda, personal policial halló una vaina servida calibre 22 vinculada al hecho.

Gravemente herido, Valenzuela alcanzó a caminar hasta un local en la esquina de Sargento Cabral y Funes, donde se desplomó a las 7:07. Fue asistido por transeúntes y empleados del comercio, pero minutos después se constató su fallecimiento. La autopsia determinó que murió por shock hipovolémico a raíz de una lesión aórtica abdominal provocada por un proyectil de arma de fuego.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por Hugo Guillermo Saá Petrino, con las vocalías de María Eugenia Zabala Chacur y Julio Fernando De Viana. La fiscal de Juicio es Virginia Palacios, mientras que la defensa de Gatica está a cargo de los abogados Nedo Gómez y Cristóbal Ibáñez.