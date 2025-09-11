Dolor en el fútbol puntano por la muerte de un jugador de Huracán

“Estamos sorprendidos. El sábado jugó en la reserva y durante la semana entrenó con normalidad”, confió con mucha consternación y dolor un colaborador del Club Huracán, acerca de la muerte del futbolista Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, hermano de Misael Sosa que integra la primera división de Godoy Cruz, de Mendoza.

El joven deportista falleció este jueves, en las primeras horas de la tarde, en una vivienda del barrio San Luis XV, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

Inmediatamente de informados de su deceso, los directivos de “El Globo” puntano difundieron el siguiente comunicado:

“Con gran tristeza y profundo pesar, el Club Atlético Huracán (San Luis) comunica le fallecimiento de nuestro querido jugador y amigo Lisandro Sosa. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejarán una huella imborrable en todos nosotros.

Acompañamos en tan doloroso momento a todos sus seres queridos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Lisandro siempre estará en nuestros corazones y será recordado con amos y gratitud por todos los que tuvimos el privilegio de conocerte.

Asimismo informamos que las actividades del club permanecerán suspendidas por el término de 48 horas, en señal de respeto y duelo por su partida”.