La energía de Géminis, las habilidades de Leo y la intuición de Acuario

ARIES: Experimentará progresos en el área laboral. El éxito llegará gracias a su habilidad para resolver asuntos difíciles. En el plano sentimental: se encuentra en una etapa constructiva donde también habrá disfrute y armonía. En el amor: necesitará encontrar el equilibrio para evitar situaciones negativas. En la salud: bien. En el juego: 7, 8 y 9.

TAURO: La influencia planetaria al promediar la semana le conferirá energía y eficacia, lo que le ayudará en sus asuntos cotidianos o para iniciar proyectos laborales. En el plano sentimental: su excelente habilidad para los negocios favorecerá el comercio y los viajes laborales. En el amor: tendrá tendencia a la soledad y a los replanteos, con deseo de recuperar el tiempo perdido. En la salud: mejor. En el juego: 0, 2 y 3.

GÉMINIS: Tendrá la energía adecuada para luchar y combatir cualquier obstáculo. Aunque tendrá que esforzarse en sus labores para organizarse bien. En el plano sentimental: todo lo relacionado con lo legal se activa, por favor, siga sus temas atentamente. En el amor: la buena influencia de Venus y Marte alejará antiguos rumores y aumentará su poder de seducción. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 5.

CÁNCER: Es posible que ahora encuentre la manera de renovar sus recursos, que finalice alguna tarea o ponga en marcha nuevas actividades. En el plano sentimental: actuará de manera decisiva, pero deberá llevar a cabo las tareas con flexibilidad. En el amor: nuevas citas amorosas. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 7.

LEO: Se destacarán sus habilidades personales y asumirá un rol protagónico gracias a sus buenas ideas. En el plano sentimental: va a tener mucha claridad y control para tomar decisiones correctas. En el amor: fogosos. En la salud: descanse más. En el juego: 1, 4 y 8.

VIRGO: Conseguirá resolver problemas laborales de manera creativa e inteligente. En el plano sentimental: comienza una etapa con nuevas propuestas para ocupar un lugar de importancia. En el amor: será una etapa de aprendizaje que deberá aprovechar, ya que las circunstancias le mostrarán como un espejo sus propios miedos y deseos. En la salud: camine más. En el juego: 3, 7 y 8.

LIBRA: Ingresará en un periodo de reestructuración y profunda limpieza de cosas del pasado. En el plano sentimental: la luna creciendo en su signo marca una nueva etapa en la que cambiará actitudes negativas por placer y libertad. En el amor: detallistas. En la salud: bien. En el juego: 5, 6 y 7.

ESCORPIO: Sentirá el aporte energético de la Luna. Tenga cuidado con la impulsividad. En el plano sentimental: evite las medidas extremas en momentos confusos. En el amor: oscilaciones en los vínculos con el sexo opuesto. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 8.

SAGITARIO: Experimentará una estabilidad interna creciente. Es un periodo muy positivo en su trabajo. En el plano sentimental: protéjase de personas negativas y no les confíe todo. En el amor: vuelve un amor del pasado. En la salud: bien. En el juego: 3, 6y 9.

CAPRICORNIO: Comenzará una etapa de pleno desarrollo y alegrías, ya que se verán beneficiados los negocios y el amor. En el plano sentimental: necesitará liberarse de viejos conceptos y reanudar la conexión con sus creencias. En el amor: momento ideal para vivir el amor a pleno... Venus le acompaña. En la salud: bien. En el juego: 3, 9 y 0.

ACUARIO: Si bien está pasando por un momento estable y tranquilo en cuanto al trabajo, algunos asuntos no resueltos podrían repetirse... tenga cuidado. En el plano sentimental: confíe en su intuición y no se deje confundir por las dudas. En el amor: etapa delicada para la pareja. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 7.

PISCIS: Su sentido de la oportunidad sabrá guiarle y le hará moverse con rapidez detrás de algo favorable. En el plano sentimental: deberá mantener el esfuerzo constante para lograr concretar sus proyectos. En el amor: evite las peleas. En la salud: mejor. En el juego: 0, 1 y 2.