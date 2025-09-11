La primavera se anticipa y el fin de semana las temperaturas rozarán los 30 grados

Con temperaturas máximas que llegarán a los 30 grados, el fin de semana será un anticipo de la primavera que comenzará oficialmente dentro de una semana. Días agradables, cielos despejados, ausencias de lluvias aunque algo de viento serán las características de la previa al recibimiento de la estación de las flores.

El día del maestro recibirá a los docentes con el cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 grados de la mañana y los 25 de la siesta. Habrá además algunos vientos del sector norte que harán que el cielo esté despejado.

El viernes la jornada se presentará definitivamente ventosa, con ráfagas muy fuertes, fundamentalmente en el norte de la provincia. Si bien a la mañana se espera que el cielo esté despejado, por la noche algunos nubarrones se establecerán para cerrar una jornada que tendrá una máxima de 27 grados.

La temperatura seguirá en ascenso el sábado, con otra jornada marcada por los vientos (que comenzarán en el noroeste e irán rotando hacia el sur) pero una mínima de 9 grados y una máxima de 29.

El domingo el clima experimentará un leve descenso y los termómetros llegarán a una máxima de 23 grados y una mínima de 6, con mucho viento sobre todo en la parte central de la provincia.