SAN LUIS - Lunes 15 de Septiembre de 2025

SAN LUIS - Lunes 15 de Septiembre de 2025

Villa Mercedes

Un incendio destruyó la casa de una proteccionista

La casa de Sol Martínez, conocida militante por los derechos de los animales, quedó hecha cenizas tras el ataque del fuego.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un incendio destruyó íntegramente la vivienda particular de Sol Martínez, conocida proteccionista de animales de la ciudad de Villa Mercedes. La propiedad está en el barrio Cuna de Halcones.

 

 

 “Empezar de cero no es fácil, pero allá vamos, un día a la vez. Hoy comienza un nuevo viaje con la mochila vacía, pero más cuidadosa de las cosas que decida cargar”, expresó la responsable del Refugio de Contención Animal de la municipalidad.

 

 

Las llamas ocasionaron cuantiosos daños, entre ellos recuerdos y pertenencias de gran valor sentimental. Por fortuna no hubo que lamentar heridos y todos los animales que tiene en esa propiedad fueron trasladados y reguardados. 

 

 

La proteccionista destacó la labor de los bomberos y agradeció el respaldo de familiares, amigos y compañeros de trabajo que se acercaron a brindar ayuda en los momentos más difíciles.

 

 

