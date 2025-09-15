Un caso irresuelto y misterioso tiene fecha de juicio oral

Como no los pueden juzgar por la desaparición de Abel Ortiz, el joven villamercedino a quien se le perdió el rastro hace 11 años, dos mujeres y un ex comisario de la Policía de San Luis enfrentarán cargos por Asociación ilícita en un juicio oral que, por fin, comenzará el 23 de septiembre en los Tribunales de Villa Mercedes.

La peluquera María Alejandra Espinosa, quien era pareja de Ortiz; su amiga María Alejandra Vázquez y el comisario Marcelo Acevedo fueron y vinieron en varias ocasiones como parte de un expediente judicial que no encontró el rumbo ni en el momento de conformar el tribunal.

Finalmente, tras más de una década de investigaciones, el trío será juzgado no por la desaparición de Abel sino por conformar una agrupación destinada a cometer distintos delitos menores.

La cámara que tendrá a cargo la tarea estará conformada por Cintia Martín como presidenta y Sandra Ehrlich y María Eugenia Zabala Chacur como vocales. La inusual conformación (Zabala Chacur ingresó por sorteo) se debe a que Virna Eguinoa y Sebastián Cadelago Filippi, Daniela Estrada, Mauro D ´Agata Henríquez y María Claudia Uccello no pueden, por diversos motivos, ser parte del organismo juzgador.

La primera audiencia del juicio se realizará el martes 23 de septiembre y el debate oral y público se extenderá, en principio, hasta el viernes 26. Es tan grande el expediente que se espera que la semana siguiente también haya audiencias y hasta se reservaron fechas para los primeros días de octubre.