25°SAN LUIS - Lunes 15 de Septiembre de 2025

Fue hospitalizado

Accidente en la ruta 9: un motociclista resultó lesionado

Fue este lunes a la tarde en el Valle del Pancanta. Fue auxiliado por los bomberos de La Carolina y paramédicos. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Un motociclista protagonizó un accidente a la altura del kilómetro 74 de Ruta N° 9, en la zona del Valle de Pancanta. La emergencia se registró este lunes, a la tarde.

 

Por motivos que se desconocen perdió el control de la moto, se salió de la calzada y como consecuencia de las variadas contusiones que sufrió, fue hospitalizado.

 

Fue asistido por los Bomberos Voluntarios de La Carolina y en una ambulancia fue trasladado al hospital de El Trapiche.

 

