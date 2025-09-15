Accidente en la ruta 9: un motociclista resultó lesionado

Un motociclista protagonizó un accidente a la altura del kilómetro 74 de Ruta N° 9, en la zona del Valle de Pancanta. La emergencia se registró este lunes, a la tarde.

Por motivos que se desconocen perdió el control de la moto, se salió de la calzada y como consecuencia de las variadas contusiones que sufrió, fue hospitalizado.

Fue asistido por los Bomberos Voluntarios de La Carolina y en una ambulancia fue trasladado al hospital de El Trapiche.