Nombraron al sacerdote Ignacio Daminato como párroco de Nuestra Señora de Fátima

El Obispado de San Luis informó los decretos de esta semana. Entre las informaciones destaca un hecho clave: el sacerdote Ignacio Daminato fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Fátima, en la capital puntana. Cabe destacar que continuará con su oficio como párroco en San Roque.



La noticia llenó de alegría a decenas de fieles. Y es que Daminato es, indiscutiblemente, uno de los presbíteros más queridos y comprometidos con la fe. Con 38 años de servicio y de entrega a los designios de Dios, lleva a sus ovejas por caminos profundamente espirituales, pero con los pies en la tierra.



Otros nombramientos



El Decreto Nº 240, que designó a Daminato, también indica el nombramiento de Luis Castro como vicario de la Parroquia San Roque de la ciudad. Seguirá, además, cumpliendo funciones como vicario de Nuestra Señora de Fátima. El cura, oriundo de La Toma, es muy respetado por la comunidad, que es testigo de sus pasos iniciales en su labor sacerdotal: es de los presbíteros más jóvenes.



A su vez, el Decreto Nº 241 designó a Nicolás Figueroa Fiorucci como vicario de la Parroquia Jesús Obrero y Nuestra Señora del Carmen, en Justo Daract. El sacerdote, que integra el grupo de los curas más jóvenes, lleva un profundo camino de fe, donde da testimonio con su ejemplo de vida.



Por último, el Decreto Nº 242 nombró a los diáconos permanentes Hugo Massola y Julio Villareal en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Su específico y muy necesario abordaje sumará un servicio clave a la comunidad parroquial.

