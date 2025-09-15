Quines: renunció la directora del hospital

El culebrón que se desató en el Hospital de Quines por “jefes que cobran horas extras que no cumplen”, tuvo una fuerte repercusión no sólo en la comunidad, sino que también en Terrazas del Portezuelo. El primer coletazo fue el pedido de renuncia a la directora Gladys Morán que de esta forma le puso punto final a la gestión que comenzó el 12 de diciembre del 2023.

En una nota que llegó a todo el personal, la funcionaria recordó que en abril del 2025 ya había renunciado al cargo “por motivos personales” y que en ese momento no fue considerado su paso al costado. “El 9 de setiembre las nuevas autoridades (Ministerio de Salud) me solicitan considerar la situación y renovar esa solicitud si esa era mi decisión”, precisó.

La respuesta de Morán fue positiva y este 15 de setiembre envió la carta de renuncia a Martín Oviedo, titular de la Zona Sanitaria 1, que integra el equipo de responsables de Medicina del Interior, una de las áreas más cuestionadas del Ministerio de Salud.

“Como la vida me enseñó que todo puede cambiar en un segundo, no me aferro a nada, pero sí creo en los ciclos y en las personas de bien que dejan una huella significativa”, expresó Morán en el escrito en el que también agradece la función que se le fue encomendada.

La piedra de la discordia

Al trascender a los medios periodísticos la sospecha de que, mediante acomodos y amiguismos, se otorgarían "horas extras" que generan sueldos adicionales de unos $800 mil mensuales, un "incentivo" abultado que -según denuncian- no corresponde con las horas trabajadas, la reacción del Ministerio de Salud como en la prensa oficial, fue un significativo silencio.

Y, en ese contexto de no información, la renuncia de Morán se conoce por lo que ha llegado a la prensa y a las redes sociales.

Diversas fuentes que, por temor a represalias prefirieron mantener sus identidades en reserva, afirmaron que desde hace más de un año "los cargos jerárquicos del Hospital se pasan muchas horas excedentes (horas extras), como si vivieran y durmieran" en el establecimiento sanitario.

En términos de haberes, es una diferencia abismal. Porque no se trata de una o dos guardias extras al mes, sino que superan el tope permitido, lo que implica unos $800 mil (más allá de su sueldo en sí).

En la otra vereda están los trabajadores que siguen con sus congelados y cada vez más precarizados.