Violencia de género y droga: golpeó a su pareja y llevaba más de medio kilo de marihuana

Un operativo por violencia de género terminó con un importante secuestro de droga en Carpintería. Este domingo, personal de la subcomisaría 19° detuvo a un hombre que había sido denunciado por su pareja y, durante la requisa de su vehículo, halló 614 gramos de marihuana, con un valor estimado de 5.526.000 pesos.

Según el parte policial, el procedimiento comenzó cerca del mediodía cuando la mujer se presentó en la dependencia para informar sobre las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia. Minutos después, los efectivos localizaron al sospechoso en la calle Cisterna al 100, a bordo de un Peugeot 505 rural gris.

Tras identificarlo, la Policía requisó el auto y encontró florescencias y picadura con características de cannabis sativa. Peritos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico confirmaron que la cantidad secuestrada permitiría elaborar alrededor de 1.842 dosis.

La droga quedó a disposición de la Justicia, que interviene tanto en la causa por narcotráfico como en la de violencia de género.