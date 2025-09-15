Conductor ebrio y acompañante armado fueron detenidos en Villa Mercedes

Tres jóvenes fueron interceptados en el cruce de Bartolomé Mitre y Maipú. El conductor, sin licencia, dio 0,92 de alcohol en sangre y a un acompañante le hallaron un cuchillo.

Durante la madrugada de este lunes 15 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes que terminó con tres jóvenes demorados.

El operativo ocurrió en la intersección de avenida Bartolomé Mitre y calle Maipú, cuando los motoristas advirtieron la presencia de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc con tres ocupantes de 24, 23 y 21 años. Al notar la presencia policial, el conductor realizó una maniobra brusca y subió a la vereda, donde fue interceptado.

Al joven de 23 años que guiaba el rodado se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,92 gramos de alcohol en sangre. Además, no contaba con licencia de conducir.

Durante la requisa, a uno de los acompañantes, de 21 años, le encontraron un arma blanca entre sus pertenencias. Por disposición policial, los tres fueron trasladados a la Comisaría Seccional 9°.

El cuchillo quedó secuestrado como evidencia, mientras que la motocicleta fue retirada preventivamente por personal de Tránsito Municipal.