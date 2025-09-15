"Gato" Fernández denunció abandono estatal en su visita al barrio República

“La presencia y la ausencia del Estado se ven en la misma vereda”, dijo Gato Fernández en el barrio República.

El dirigente recorrió este inicio semana en esa barriada del oeste de la ciudad de San Luis, donde compartió mates con vecinos y se interiorizó de las problemáticas cotidianas. Allí expresó su “dolor por la situación que atraviesan las familias” y cuestionó con fuerza la falta de políticas públicas.

“Estuvimos con una familia que tiene un chiquito con discapacidad. Hace dos años reclama un pasaje para poder llevarlo a los controles posteriores a una operación y todavía no lo obtiene. Es un reflejo del abandono”, relató.

Fernández describió una escena que, para él, simboliza la desigualdad: “En la misma calle hay un sector con cordón cuneta y veredas, y a medio metro tierra, escombros y mugre porque la obra se paralizó hace dos años. En un lado hay cables preensamblados y en el otro una maraña de cables. Es la presencia y la ausencia del Estado conviviendo”.

El dirigente apuntó contra el gobierno nacional: “Este es el modelo que propone Milei, sin obra pública, sin programas que lleguen a los barrios humildes. Es doloroso ver a la gente vivir así”.

También se refirió a los ataques al hospital Garrahan y a la universidad pública: “Conozco el Garrahan, uno de mis hijos fue atendido allí y recibió una atención espectacular. El presidente desprecia la salud y la educación públicas. Yo soy producto de la escuela y la universidad gratuitas: ahí está la movilidad social”.

Finalmente, Fernández llamó a los puntanos a participar de las elecciones del 26 de octubre: “No es Milei sí o Milei no; es elegir entre la presencia del Estado donde hay una necesidad, o su ausencia”.