El costo de criar a un hijo ya supera los $540 mil por mes en Argentina

El INDEC informó que en agosto los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de crianza de un niño o niña, según su edad. El principal impulsor de la suba fue el costo de cuidado, que representa más de la mitad del total.

Para un menor de 1 año, el gasto llegó a $432.161: $131.480 en bienes y servicios (alimentos, vivienda, salud, transporte) y $300.681 en cuidado. En niños de 1 a 3 años, la canasta trepó a $513.406, con $343.635 destinados al cuidado.

En la franja de 4 a 5 años, la cifra fue de $430.996, mientras que para chicos de 6 a 12 años se disparó a $542.183, el monto más alto. En este último grupo, los bienes y servicios sumaron $268.227 y el cuidado $273.956.

El aumento interanual ronda entre 17% y 19%, con un alza mensual de 0,9%, por debajo del IPC de agosto (1,9%).

La “canasta de crianza”, vigente desde marzo de 2024, calcula el costo económico de criar a un hijo considerando tanto el gasto directo en bienes y servicios como el tiempo de cuidado valorizado según el régimen de trabajo de casas particulares.