Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en una pelea familiar

Franco Daniel Páez y Cesar Antonio Páez se encuentran en una situación más que delicada ante la justicia provincial, ya que este miércoles fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio calificado mediante el uso de un arma de fuego. La víctima del ataque fue un familiar (cuya identidad no fue informada) que ahora lucha por su vida en terapia intensiva y en coma inducido.

El incidente entre familiares ocurrió el pasado 14 de septiembre, a las 06:00 de la mañana, en un barrio de Villa Mercedes.

En esa oportunidad ambos imputados junto a una tercera persona –que se encuentra prófuga- llegaron a la casa de sus vecinos.

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, Franco Páez llegó portando un arma de fuego y luego de una riña el imputado desenfundó un arma calibre 22 largo y realizó varios disparos. Uno impactó en el abdomen de otro hombre produciéndole una lesión de gravedad. Su estado de salud es muy delicado, ya que está con “pronóstico reservado”.

La Fiscalía explicó que Franco Páez se presentó espontáneamente en la comisaría y mencionó que se está investigando otro hecho en donde la familia de la víctima habría cometido represalias contra la vivienda de los imputados.

Los jóvenes se abstuvieron de declarar y la Defensa hizo referencia a que se trató de una riña de dos familias, que se necesita una investigación más profunda y que aportará evidencia que demuestre que la otra familia estaba armada.

Solicitó a la Fiscalía que se incorporen nuevas medidas, como el relevamiento en la casa de los imputados y la revisación médica para constatar lesiones, la Fiscalía no formuló objeciones.

El Defensor solicitó la prórroga de detención por ocho días a los fines de elaborar su teoría del caso y mencionó que desconocía la captura de la otra persona.

El juez de Garantía Nº 1, Alfredo Cuello, admitió los cargos y concedió la prórroga de detención hasta el próximo jueves 25 de septiembre, donde se resolverá la situación procesal de ambos imputados.