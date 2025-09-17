Bajo el sol de la una de la tarde, una multitud marchó contra los vetos de Milei

Una multitud de puntanos recorrió las calles del centro en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei en una calurosa tarde de miércoles. La columna nutrida de estudiantes, gremios, docentes, trabajadores estatales y privados y de militantes políticos salió de la UNSL y atravesó el centro capitalismo a plena siesta.

El fuerte sol del mediodía acompañó a los manifestantes que ocuparon casi seis cuadras y que llevaron pancartas, tambores y cartones pintados con diversas leyendas, todas en contra de la decisión del Gobierno Nacional. Mientras la punta de la avanzada llegaba al Correo Central por calle San Martin, punto de concentración final, los últimos caminantes iban por Rivadavia y recién doblaban por Junín hacia la arteria que los llevaría al final de la marcha.

Encabezada por Raúl Gil, quien estrenó de esta manera su cargo como rector electo de la UNSL, Agustina Rodríguez Saá, rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, y Marcelo Sosa, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la manifestación contó con todos los gremios de la provincia, dirigentes políticos de numerosos espacios y funcionarios del Gobierno Provincial que no habían manifestado hasta hoy su posición contraria a la administración libertaria, como el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto.

Incluso algunos leyeron la presencia del funcionario en la marcha como una afrenta al gobernador Claudio Poggi. Un dato más perspicaz mostraba a pocos metros de la presencia de Álvarez a los militantes del movimiento “Libres del sur”, encabezado por Joaquín Mansilla, quien fue eyectado del Gobierno Provincial meses atrás por participar de una marcha con una bandera que decía “Hay que echar a Milei”. La bandera estuvo en la marcha del miércoles.

Entre las agrupaciones políticas ausentes, se contaron la UCR, el Pro y de Avanzar San Luis, aunque algunos dirigentes de esos espacios estuvieron por iniciativa personal, no partidaria. Para sacar su cara de la exposición directa, Víctor Moriñigo se confundió entre el resto de los manifestantes, aplaudiendo animadamente, con una remera de la UNSL.

Sin embargo, algunos sectores opositores a su gestión lo señalan como el responsable de poner la marcha en un horario inconveniente, que encima no coincide con la que harán los jubilados a las 17:30, que también se espera sea muy convocante.

Gil, el actual rector, uno de los pocos manifestantes de saco y corbata, dijo que es “lamentable que tengamos que estar reclamando nuevamente por algo que parece obvio, que es el presupuesto para funcionamiento de las universidades, para que nuestros estudiantes puedan llegar a las instituciones universitarias y encontrarlas abiertas para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad”.

El flamante rector dijo que el veto de la ley de financiamiento universitario tiene una implicancia directa sobre el presupuesto y pugnó por la caída el veto “para que la ley de financiamiento ponga un piso mínimo e indispensable para los recursos que las universidades necesitamos”.