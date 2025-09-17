El acusado de prostituir a su hija también obligaba a su pareja y a su hijastra

La investigación judicial sobre el hombre que explotaba sexualmente a su hija de 12 años no deja de tener derivaciones sorpresivas: ahora, tras la detención del sujeto, los oficiales encontraron indicios y testimonios de que la hijastra y la esposa del acusado también eran obligadas a ejercer la prostitución.

Del allanamiento que el martes a la tarde se hizo en la casa de la manzana G del barrio Vicente Dupuy en Juana Koslay, quedaron algunas evidencias de que el hombre, de 43 años, tenía todo un plan montado para que sus tres allegadas le aportaran dinero por medio de favores sexuales a terceros.

La investigación determinó que una estación de servicios de la autopista de las Serranías Puntanas era el punto donde las mujeres eran obligadas a prostituirse. El acusado debe responder ahora ante la Justicia por las acusaciones.



Aunque en principio la investigación de la Policía Federal solo abarcaba los hechos contra la menor de 12 años, hija biológica del acusado, algunos testimonios señalaron que la hijastra del hombre, de 16 años, quien se habría ido de la casa hace algunas semanas; y la esposa también eras victimizadas.

En el allanamiento efectuado en la casa del acusado, había 180 gramos de marihuana y una caja con 50 preservativos de distribución gratuita, que los oficiales tomaron como prueba del sometimiento sexual al que eran obligadas las mujeres.