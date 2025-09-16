  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Policiales

Robaron la medalla de oro panamericana del pelotari Alfredo “Puly” Villegas

Delincuentes entraron en su vivienda y se llevaron la presea obtenida en 2023. La familia radicó la denuncia, pide ayuda a la comunidad y ofrece recompensa.

Por redacción
| Hace 2 horas

En la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a la vivienda del atleta Alfredo “Puly” Villegas y robaron la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Panamericanos 2023. El hecho fue denunciado en sede policial y ahora es investigado como un robo en vivienda.

 

 

 

Villegas contó que descubrió el faltante horas después y que la sustracción le provocó un profundo dolor. “Muy triste me siento, agradezco mucho si me ayudan a difundir para que la pueda recuperar”, expresó en diálogo con este medio.

 

Si bien los ladrones podrían haber tomado otros elementos de valor, lo que se llevaron fue la presea deportiva, un objeto sin precio económico pero con enorme carga sentimental, ya que representa años de esfuerzo y entrenamiento.

 

La familia radicó la denuncia y pidió colaboración a la comunidad para dar con la medalla. También ofrecieron una recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan recuperarla y dejaron un teléfono para recibir llamadas: 2664324708.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo