Robaron la medalla de oro panamericana del pelotari Alfredo “Puly” Villegas

En la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a la vivienda del atleta Alfredo “Puly” Villegas y robaron la medalla de oro que obtuvo en los Juegos Panamericanos 2023. El hecho fue denunciado en sede policial y ahora es investigado como un robo en vivienda.

Villegas contó que descubrió el faltante horas después y que la sustracción le provocó un profundo dolor. “Muy triste me siento, agradezco mucho si me ayudan a difundir para que la pueda recuperar”, expresó en diálogo con este medio.

Si bien los ladrones podrían haber tomado otros elementos de valor, lo que se llevaron fue la presea deportiva, un objeto sin precio económico pero con enorme carga sentimental, ya que representa años de esfuerzo y entrenamiento.

La familia radicó la denuncia y pidió colaboración a la comunidad para dar con la medalla. También ofrecieron una recompensa a quien pueda aportar datos certeros que permitan recuperarla y dejaron un teléfono para recibir llamadas: 2664324708.