Cayeron dos ex jefes de la PFA: intentaron pasar insumos sanitarios a Bolivia en pandemia

La madrugada del 22 de abril de 2020, cuando el país estaba paralizado por la cuarentena y las fronteras cerradas a cal y canto, un camión avanzaba en silencio por el paraje Ojo de Agua, a metros de La Quiaca. Iba con las luces apagadas, cargado de insumos sanitarios, mercadería variada y la intención de cruzar ilegalmente a Bolivia. Nunca llegó: gendarmes del Escuadrón 21 lo interceptaron a apenas 500 metros de la línea fronteriza.

Lo que en un principio parecía un operativo rutinario se convirtió en un escándalo federal. Detrás del intento de contrabando estaban nada menos que dos hombres que deberían haber hecho cumplir la ley: el entonces jefe y subjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal. El camión no era solo de los hermanos Saiquita y de su chofer Eduardo Laime; detrás estaban los jefes policiales que maniobraban para sacar del país mercadería en un momento crítico, cuando cada barbijo y cada guante eran vitales para el sistema sanitario argentino.

El cargamento fue valuado en más de $900 mil e incluía principalmente insumos para prevenir el coronavirus. El fiscal federal Federico Zurueta demostró durante la investigación que los uniformados no eran meros espectadores: presentó pruebas de comunicaciones previas y testigos que confirmaron su participación.

En marzo de 2022, el Tribunal Oral Federal de Jujuy los condenó a 4 años y 8 meses de prisión como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por integrar una fuerza de seguridad. Los hermanos Saiquita recibieron 4 años y 3 meses, y el chofer fue sentenciado a 2 años en suspenso.

Las defensas apelaron, pero la Corte Suprema rechazó los recursos el 20 de agosto de este año. Al día siguiente, se ordenaron las detenciones. Hoy, los ex jefes de la PFA permanecen alojados en el Escuadrón de Gendarmería de La Quiaca, esperando su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III.

Lo que fue una maniobra clandestina en plena pandemia terminó con una condena ejemplar: policías que cruzaron la línea y ahora deberán cumplir tras las rejas la pena que marca la ley.