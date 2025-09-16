Sofocaron incendios en terrenos baldíos de la ciudad de San Luis

Los bomberos de la Policía de San Luis, a través de un parte de prensa que se difundió este martes, reflejaron su preocupación por una seguidilla de incendios ocasionados en descampados comprendidos dentro del ejido de la ciudad de San Luis.

El lunes al mediodía, tras un alerta que llegó al Centro de Operaciones acudieron a un terreno baldío ubicado en el sector sur capitalino, entre los barrios 544 Viviendas y Mirador del Portezuelo, donde se estaba produciendo un incendio de residuos.

Allí tuvieron que aplicar diversas técnicas hasta extinguir las llamas de varios residuos que emanaban mucho humo.

Este martes por la mañana, tuvieron que trasladarse a un sitio baldío situado en inmediaciones de las calles Tucumán y Don Bosco, donde ardían las partes de un automóvil en desuso. Tras controlar las llamas, los bomberos realizaron las correspondientes tareas de enfriamiento y el siniestro fue controlado.

Ya en horas de la tarde, tuvieron que sofocar un incendio de malezas en inmediaciones de avenida España y calle Europa.

En ese predio, los bomberos realizaron las tareas de extinción del fuego en base al uso de herramientas de mano.