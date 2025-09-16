Vendedores del Hospital Carrillo denuncian que los quieren sacar del predio

Vendedores ambulantes que trabajan desde hace más de dos años en el Hospital Central Ramón Carrillo, denunciaron que fueron desalojados de la pasarela donde se habían instalado y ahora obligados a permanecer bajo el sol, sin poder armar siquiera un gazebo para resguardarse, en el nuevo sitio en que los emplazaron.

Según contaron, fueron inspectores de la Municipalidad de Juana Koslay y efectivos de la Policía de la Provincia quienes se presentaron en el lugar y les comunicaron, “de palabra”, que debían retirarse. “Así como nos hicieron bajar de la pasarela sin papeles, ahora tampoco nos permiten protegernos del sol. Hace más de dos años que trabajamos acá, no es de ahora. No entendemos por qué nos tratan de esta manera”, lamentaron.

Los vendedores recordaron que, en su momento, también por indicación verbal, se les ordenó instalarse en la pasarela con el argumento de que formaba parte del sistema de evacuación del hospital. “Accedimos a eso para seguir trabajando, pero ahora nos quieren mantener en un lugar donde no es humanamente posible estar al rayo del sol. Ellos hablan de salud pública, pero nos exponen de esta manera”, cuestionaron.