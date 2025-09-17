Signo por signo, las predicciones para el jueves 17 de septiembre

ARIES: Tendrá una jornada feliz y tranquila, ya que los trámites económicos que le interesan avanzan a buen ritmo. Cuenta con una cuota de optimismo a su favor que le traerá suerte en el dinero. En el plano sentimental, Júpiter emana una buena energía que le ayudará con la persona amada. En el amor, se sentirá enamorado. En la salud, bien. En el juego: 3, 3 y 3.

TAURO: Ya está organizando muy bien su tiempo en lo relacionado con decisiones a nivel económico. Arriesgue. En el plano sentimental, su corazón y sus pensamientos le llevarán a pasar y disfrutar una noche intensa con su amado. En el amor, brindará y recibirá mucho amor. En la salud, mejorando. En el juego: 3, 2 y 7.

GÉMINIS: Se aproxima una etapa para todo lo relacionado con su éxito profesional. Lo felicito. Su planeta regente, Júpiter, y todo el encanto de Venus, le auguran triunfos personales. En el plano sentimental, los secretos del corazón son solo suyos. En el amor, muy bien. En la salud: 7, 5 y 2.

CÁNCER: Se presenta un ritmo positivo en todo lo relacionado con las tareas laborales. El paso de la luna en Libra le trae suerte. En el plano sentimental, las perspectivas de un viaje son buenas, y así tendrá tiempo para disfrutar de la compañía de su amado/a. En la salud, bien. En el juego: 1, 3 y 9.

LEO: Las buenas influencias planetarias le ayudarán para que actúe con mayor firmeza en sus planes de trabajo. Encontrará soluciones prácticas a sus problemas de dinero. En el plano sentimental, el paso de la luna en Libra le hará sentir buenas ondas positivas hacia la persona elegida, disfrutando una jornada de paz y armonía. En el amor, bien. En la salud, mejor. En el

LIBRA: Se presenta un panorama promisorio para quienes desean mejorar sus actividades diarias. El paso de la luna en Libra le permite generar más proyectos de trabajo. En el plano sentimental, hay mucha actividad pasional, disfrutando y teniendo cerca a su amado/a. En el amor, fogosos. En la salud, mejor. En el juego: 3, 1 y 2.

VIRGO: Virgo soluciona sus problemas personales evitando opiniones de terceros. Se gratificará con una compra personal. Ordene su tiempo para cumplir con todas sus obligaciones diarias. Una sorpresa le alegrará el día. En el plano sentimental, encontrará paz y equilibrio emocional. En el amor, se clarificarán sus ideas. En la salud, practique deportes. En el juego: 2, 8 y 9.

ESCORPIO: Obtendrá resultados positivos en las actividades que aborde. Gracias a la buena colaboración de terceros, se agilizan trámites y papeles legales. Solucionará a la brevedad los inconvenientes financieros que se vienen presentando. Es una etapa para mudanzas. En el plano sentimental, el amor lo compensará de algunos sinsabores diarios. En el amor, supera dudas y celos. En la salud, bien. En el juego: 0, 1 y 8.

SAGITARIO: Su regente Júpiter lo llena de energía con todos los compromisos adquiridos. El buen desarrollo económico le permitirá consolidar su posición social. Sus proyectos personales también son importantes, no los postergue. En el plano sentimental, se cumplen sus sueños románticos. En el amor, deseos de mayor comprensión. En la salud: 0, 3 y 7.

CAPRICORNIO: Con un panorama astral positivo, Capricornio tiene muchas posibilidades de avanzar en todos sus planes. Serán aprovechables los cambios que se vayan dando en el ámbito laboral. No postergue la solución de trámites y papeles legales. En el plano sentimental, no se deje perturbar por sus dudas. En el amor, el amor merece un tiempo extra. En la salud, bien. En el juego: 0, 3 y 9.

ACUARIO: Comienza a superar una etapa de tranquilidad, superando tareas complicadas y problemas personales. Su regente Urano auspicia cambios favorables, sacando el mejor provecho de todas las situaciones. En el plano sentimental, nostalgias que se superan y rencores que se olvidan. En el amor, gratas sorpresas para su corazón. En la salud, bien. En el juego: 0, 4 y 9.

PISCIS: Logra superar las demoras relacionadas con sus planes de dinero. Acepte los consejos de amigos que son sinceros y acertados. La familia requiere más atención de su parte. Las perspectivas de viaje son buenas. En el plano sentimental, sus celos pueden perjudicar una buena relación de pareja. En el amor, Venus aporta felicidad y armonía. En la salud, bien. En el juego: 2, 7 y 8.