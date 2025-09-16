Camila Brú "brilló" con su escuela de acrobacia sobre telas; sus alumnas hicieron podio

El aplauso se convirtió en una ovación y la emoción se mezcló con la satisfacción de vivir la pasión con disciplina, esfuerzo y entrega. La escuela de acrobacia sobre telas Renacimiento Aéreo, de Villa de Merlo, liderada por la joven Camila Brú, dejó una marca imborrable en el "Azul Fest World Championship", en San Luis. Sus alumnas no solo mostraron su increíble destreza en el aire, sino que también dejaron en claro que el talento y la constancia son el camino para alcanzar los sueños.

Alegría y talento. Foto: gentileza.



Brú tiene tan solo 17 años y es acróbata de élite. A su corta edad, fundó la escuela Renacimiento Aéreo, con la que se presentó en la competencia en la capital puntana. Allí, sus alumnas Romanella Cozzela, Mora Rojas y Ludmila Quiles, en sus respectivas categorías, lograron el podio en el tercer lugar.

Renacimiento Aéreo, una escuela que hace historia. Foto: gentileza.



Pero además, Brú se consagró como "Mejor Coreografía Profesor en el nivel étile".



La joven acumula en su haber una serie de "conquistas" muy importantes, que la posicionan entre lo mejor de lo mejor. Fue primer puesto "élite" en Azul Fest Wordl Championship 2024, primer puesto Ameri Aerial Competetion 2025, tercer puesto Fénix Art Unlimited 2025 y mejor coreografía nivel profesor de la competencia Azul Fest 2025, entre otras (además de haber sido participante de finales a nivel mundial, quedando en el puesto 4).

El premio, en casa. Foto: gentileza.



"Ella sueña con la idea de ir a competir el año entrante a Chile, en la competencia Elévate", señalaron desde su entorno en diálogo con El Diario de la República. Y en ese sueño, se destacan sus ansias de que este deporte "tan hermoso" se extienda y motive a otras personas a adentrarse en un mundo absolutamente fascinante.

Por lo pronto, Camila Brú y sus alumnas siguen escribiendo un camino destacado, sembrando el futuro y conquistando el presente de la acrobacia sobre telas.



