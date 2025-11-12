  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Acrobacia en tela

Orgullo total: Camila Brú se consagró subcampeona internacional en la Final Yggdrasil

La joven de Villa de Merlo, sumó una nueva marca en su carrera. Además de llegar al podio, obtuvo puntaje artístico perfecto. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Camila dejó en claro que su camino está hecho con esfuerzo, constancia, profesionalismo y pasión. Foto: gentileza.

Camila Brú, de Villa de Merlo, no tiene límites. Cuando sube a las telas, parece volar, flotar, en medio de un éxtasis inspirador. No hay barreras, no hay obstáculos ni dificultades. Lo que la joven se propone, es un objetivo cumplido. Esta vez, brilló con su talento y profesionalismo en la Final Yggdrasil, realizada en Villa Carlos Paz, un encuentro de carácter internacional.

 

 

La huella de Camila

 


La joven se consagró subcampeona en la categoría Élite Star, la más alta del certamen, donde se evalúa principalmente el desempeño artístico, además de otras cuestiones alusivas.

 

 

Con una perfección admirable, Camila brilló en la competencia. Foto: gentileza.

 


Camila consiguió puntaje artístico perfecto, una conquista amplísima. Su desempeño dejó una huella imborrable: se presentó con una coreografía denominada "Si se le puede llamar Profesora", una historia basada en su trayecto personal de "resurgimiento y amor al deporte".
Los aplausos sellaron la emoción que generó en quienes presenciaron el encuentro. 

 

 

Una escuela con muchos logros y sueños por cumplir

 


Camila, de 17 años, lidera una escuela de acrobacia sobre telas llamada Renacimiento Aéreo, en Villa de Merlo. La escuela viene de lograr diferentes hitos, como su paso por el Azul Fest World Championship, en San Luis. Allí sus alumnas mostraron destreza, talento y constancia.  

 


También han brillado en otras iniciativas. Fue primer puesto "élite" en Azul Fest World Championsihp 2024, primer puesto Ameri Aerial Competetion 2025, tercer puesto Fénix Art Unlimited 2025 y mejor coreografía nivel profesor de la competencia Azul Fest 2025, entre otras conquistas.

 

 

Próximo desafío

 


Camila se prepara con sus alumnas para su "Gala de fin de año", donde todas las atletas se preparan para un show familiar, apto para todo público, informaron desde su entorno en diálogo con El Diario de la República

 


La cita es el próximo domingo 23 de noviembre en el Domo de Les en Villa de Merlo. Las chicas se preparan con coreografías "altamente artísticas", que prometen mucha "conexión" con el público. 
 

 

