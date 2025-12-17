Crean un asistente virtual para prevenir apuestas en adolescentes

El asistente virtual se llama NoVa+. Conjuga la psicología con la inteligencia artificial para trabajar en la prevención de apuestas online y juegos patológicos, especialmente en adolescentes. Su principal objetivo es frenar el avance de las apuestas. Paralelamente brinda contención sin juicio, promueve el juego responsable y se posiciona como un recurso de ayuda. Es una herramienta accesible e inmediata pensada para los jóvenes como un primer paso de concientización.



Se trata de un proyecto conjunto de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) y de la Facultad de Psicología (FaPsi) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Su propósito es crear un asistente conversacional basado en inteligencia artificial, similar a ChatGpt, como contención y acompañamiento a adolescentes en el juego online, y al mismo tiempo poder generar conocimiento científico, basado en evidencia.



El asistente ofrece una solución preventiva que puede representar un efecto positivo para la sociedad. Una persona con ludopatía tiene un costo social no solo a nivel económico, pensando en un tratamiento de recuperación, sino también consecuencias devastadoras para su entorno. El sistema permite a los adolescentes expresarse libremente, sin prejuicios, informarlos y darles soporte en caso de detectarse un caso de alto riesgo vinculado a las apuestas online. Brinda información confiable y deriva a actores y profesionales especializados si una situación de alto riesgo es detectada.



Posiciones



«Esta problemática es actual y afecta a estudiantes de la comunidad educativa tanto de San Luis como en el país», sostuvo la magister en Ingeniería de Software, Lorena Baigorria, quien explicó que el mayor desafío, desde de la informática, fue realizar un desarrollo éticamente responsable de un sistema inteligente, el cual resguarda la información personal de los usuarios, asegurando confidencialidad, evitar el sesgo en las respuestas y el apego emocional de los usuarios.



Explicó que esto se logró cumpliendo las pautas establecidas en la guía provista por la Agencia de Acceso a la Información Pública, a partir de los lineamientos de la UNESCO. remarcó que queda pendiente la difusión del asistente para que los adolescentes e interesados en abordar la problemática puedan acceder a NoVa+ tanto de San Luis, como en Argentina e incluso el mundo.



Desde el enfoque psicológico, la doctora Eliana Noemí González sostuvo que desde este campo disciplinar el mayor desafío es poder hacer una psicología que dialogue con las tecnologías actuales y por otro lado, que sea capaz de entender, comprender y trabajar en problemáticas actuales. «Confiamos en que este es un recurso valioso, que pueda en breve ampliar su llegada en población adolescente, en este momento está en su etapa de finalización y de puesta a prueba (…) confiamos en que sea un recurso que se abra a la comunidad local y nacional».



¿Por qué comenzaron a investigar en este tema?



Desde el Proyecto de Extensión Riesgos en la Red y el Programa Universitario en Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones de la UNSL, en el cual participan activamente el grupo de investigación de Psicología y el de Informática desde hace varios años, se realizan actividades en escuelas secundarias de la Provincia vinculadas a las temáticas de adicciones y uso problemático de internet. En ese contexto se detectó el aumento exponencial de la ludopatía en los estudiantes, en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional, donde resultados recientes indican que el 60% de los adolescentes se encuentran expuestos a las apuestas on-line.



Esta situación, sumada al hecho de que los estudiantes hacen uso de las IA en forma cotidiana buscando obtener respuestas no solo a las tareas escolares sino también a situaciones de su vida diaria, llevó a plantear la inquietud de utilizar la IA como instrumento de prevención por parte del equipo de investigación de Psicología. Gracias a la interacción interdisciplinaria, se decidió, luego de evaluar la viabilidad técnica y el análisis de otros sistemas de IA existentes, implementar un asistente conversacional para prevenir apuestas on-line que, a su vez, brinde respuestas teniendo en cuenta las pautas definidas por el equipo de Psicología. En forma complementaria, el asistente recoge información anonimizada y genera estadísticas valiosas para estudiar la realidad actual en torno a esta problemática.



¿Cuándo comenzaron los estudios?



El desarrollo del asistente se inició a principios de año y se estableció como objetivo utilizarlo en pruebas iniciales en 2025. Esto se llevó efectivamente a cabo, durante octubre y noviembre de 2025 con estudiantes de primer año de la UNSL y estudiantes de 6to año de la ENJPP. Si bien ya se encuentra disponible una primera versión, resta habilitarlo en forma general en 2026.



Datos



En esta investigación trabajan dos áreas disciplinarias diferentes: Psicología e Ingeniería en Informática. Del área de Psicología participan la Dra. Eliana González, Sergio Fernández y Nehuen Herrera; mientras que del área de Ingeniería en Informática participan la Dra. Ana Garis, la Mgtr. Lorena Baigorria, la Ing. Luciana Loyola y el Ing. Fabrizio Riera Bauer.



NoVa+ tiene un doble valor académico ya que se constituyó como el Proyecto Final Integrador de Ingeniería en Informática de Luciana Loyola y Fabrizio Riera Bauer, para finalizar su formación académica; y también forma parte del proyecto de investigación: Evaluación de la Efectividad y Aceptación de un Asistente Virtual Basado en Inteligencia Artificial para la Prevención de la Adicción al Juego Online en Adolescentes de la Facultad de Psicología dirigido por Eliana González, del cual participan Sergio Fernández y Nehuen Herrera.



Fuente: Prensa UNSL

