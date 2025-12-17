  • Nuestras redes
32°SAN LUIS - Miércoles 17 de Diciembre de 2025

32°SAN LUIS - Miércoles 17 de Diciembre de 2025

Una jornada muy emotiva

La Toma: una querida enfermera se jubiló tras 39 años de servicio

Nancy Gorlero fue homenajeada con mucho cariño en el Hospital "Dr. Osvaldo Ledesma". Compañeros de trabajo, familiares y allegados compartieron una jornada inolvidable.

Por redacción
| Hace 2 horas
Nancy recibió enormes muestras de cariño. En la imagen, la enfermera está con sus hijas. Foto: captura de video.

Su sonrisa, sus lágrimas sinceras, su emoción, su nostalgia y su entrega fueron la prueba más fiel de toda una vida de servicio indiscutible. Nancy Gorlero, enfermera de La Toma, se jubiló luego de 39 años desempeñándose en una tarea llena de vocación, empatía y amor por el prójimo. Esa disposición intachable hacia su labor fue coronada con una jornada inolvidable, donde sus pares confirmaron con su presencia un enorme "gracias" que retumbó en las instalaciones del Hospital "Dr. Osvaldo Ledesma".

 


Como no podía ser de otra forma, cumplió su último día laboral con una guardia que no olvidará jamás. Llegado el momento, se dispuso una sorpresa increíble: al abrir la puerta, se topó con el cariño de muchísimas personas que se congregaron para homenajearla.

 


Ni bien observó la situación, y tras segundos en los que el corazón pareció tomar aire para contener tanta alegría, comenzó a fundirse en abrazos con los presentes. Familiares, allegados, directivos y compañeros de trabajo le manifestaron su afecto en una muestra clara de gratitud.

 


En un momento de la celebración, le hicieron entrega de una placa: "Nunca olvides que fuiste la pieza que marcó la diferencia. Gracias por la excelente persona que demostraste ser y el buen trabajo que hiciste. Has dejado una gran huella. Disfruta del tiempo que es ahora solo tuyo", reza el escrito que le entregó Dayana Aguilar, jefa de Enfermería del nosocomio.

 


Más adelante, no faltaron los festejos, las serpentinas, los globos y las fotos con el marco para selfies. La sonrisa en su rostro fue el reflejo del profesionalismo, la excelencia, la humildad y la simpatía que la caracterizaron en su rol sanitario, pero fundamentalmente humano. Esas cualidades, sin dudas, serán un norte a seguir para las nuevas generaciones.

 


¡Feliz jubilación, Nancy!

 

 

Con datos de Identidad Tomense/Texto: redacción.

 

