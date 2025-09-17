  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Provincia

Mauro García fustigó a Bachey, Arancibia y D’Alessandro por “darle la espalda” al Garrahan

El coordinador de Terapia Intensiva del Garrahan acusó a tres diputados de San Luis de no defender a los niños puntanos al ausentarse o votar en contra de la ley de financiamiento.

Por redacción
| Hace 4 horas

Mauro García, coordinador del Hospital Garrahan, lanzó fuertes críticas a los diputados nacionales por San Luis Karina Bachey, Alberto Arancibia Rodríguez y Carlos González D’Alessandro, a quienes acusó de “darle la espalda” a la salud infantil al no respaldar la ley que garantiza el financiamiento del principal centro pediátrico del país.

 

“Arancibia y D’Alessandro votaron en negativo. Si representan al pueblo de San Luis, tengo que tomar como que la provincia no quiere saber nada con el Garrahan, y creo que eso no es así”, señaló. Sobre Bachey, remarcó que “se ausentó” en la sesión clave y pidió que “cumpla con su trabajo y vote afirmativamente para rechazar el veto de Milei”.

 

García recordó que el Garrahan es indispensable para San Luis: en 2024 atendió casi 2.000 consultas de pacientes puntanos, internó a 120 chicos y realizó más de 500 teleconsultas. “Los hospitales locales hacen buena medicina, pero los casos complejos necesitan del Garrahan”, enfatizó.

 

El médico pidió que los legisladores “antepongan los intereses de los niños de San Luis a los propios” y llamó a la sociedad a defender la salud pública. “El Garrahan está presente en todo el país, incluso para quienes tienen prepagas. No se puede mirar para otro lado”, concluyó.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo