Mauro García fustigó a Bachey, Arancibia y D’Alessandro por “darle la espalda” al Garrahan

Mauro García, coordinador del Hospital Garrahan, lanzó fuertes críticas a los diputados nacionales por San Luis Karina Bachey, Alberto Arancibia Rodríguez y Carlos González D’Alessandro, a quienes acusó de “darle la espalda” a la salud infantil al no respaldar la ley que garantiza el financiamiento del principal centro pediátrico del país.

“Arancibia y D’Alessandro votaron en negativo. Si representan al pueblo de San Luis, tengo que tomar como que la provincia no quiere saber nada con el Garrahan, y creo que eso no es así”, señaló. Sobre Bachey, remarcó que “se ausentó” en la sesión clave y pidió que “cumpla con su trabajo y vote afirmativamente para rechazar el veto de Milei”.

García recordó que el Garrahan es indispensable para San Luis: en 2024 atendió casi 2.000 consultas de pacientes puntanos, internó a 120 chicos y realizó más de 500 teleconsultas. “Los hospitales locales hacen buena medicina, pero los casos complejos necesitan del Garrahan”, enfatizó.

El médico pidió que los legisladores “antepongan los intereses de los niños de San Luis a los propios” y llamó a la sociedad a defender la salud pública. “El Garrahan está presente en todo el país, incluso para quienes tienen prepagas. No se puede mirar para otro lado”, concluyó.