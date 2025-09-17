  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Fue vista con un familiar

Mendoza: buscan a Lourdes, la nena que desapareció en San Rafael

Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. Fue retirada del colegio por un pariente en el distrito Villa 25 de Mayo. Mide un metro y tiene pelo largo.

Por redacción
| Hace 4 horas

Una menor de 5 años desapareció este martes en el departamento santafesino de San Rafael luego de que un familiar la retirara de una escuela.

 

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal provincial le envió a la agencia Noticias ArgentinasLourdes Milagros Gómez Leguizamón fue vista por última vez a las 16:30 de ayer cuando un pariente la buscó en el colegio Alfredo R. Bufano en el distrito Villa 25 de Mayo.

 

La niña vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

 

Además, mide un metro estatura, su tez es trigueña y tiene pelo castaño oscuro, largo hasta la cintura, mientras que sus ojos son marrones y en la nuca posee un lunar de nacimiento.

 

La Oficina Fiscal Nº1 de San Rafael solicitó a los habitantes a que aporten datos certeros al 911 para dar con el paradero de Lourdes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo