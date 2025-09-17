Dosep no acuerda con el Círculo Médico: crece la incertidumbre en pacientes críticos

En el Círculo Médico de San Luis la postura es unánime. No quieren doblegarse a los caprichos de la mutual. Foto: CMSL.

Indignación, alarma, preocupación. Ese es el presente de los afiliados de Dosep. Desde este jueves, ya no rige más el convenio que data de 2007. Por las arbitrarias medidas de la obra social, el Círculo Médico de San Luis (CMSL) se niega a atender bajo facturación particular y únicamente brindarán sus servicios bajo pago particular. La falta de negociación y los caprichos de la mutual, llenan de incertidumbre a pacientes críticos. Una mujer que sufre en carne propia el drama, contó su grave situación: tiene un embarazo de riesgo y está a la deriva.

"Siempre viajo para hacerme atender con mi ginecóloga de cabecera, tengo un embarazo de alto riesgo y una cesárea programada. Estamos tratando de estirarlo, para que el bebé nazca lo más a término posible, pero puede ser en cualquier momento. Todos los meses se me descuenta la mutual por mí y mi hijo mayor, no cuento con el dinero para pagar la cirugía de manera privada, me dicen que sale hasta $3 millones", lamentó en diálogo con El Diario de la República.

La lectora, además de sufrir el drama con su embarazo, tiene temor de quedarse sin trabajo. Por ese motivo pidió mantener en reserva su identidad. Está desesperada y pide una solución urgente, que no solo beneficie a ella sino a todos los afiliados, que en definitiva están en la misma situación.



"Hoy en vez de estar tranquila, estoy en un estado de total y completa vulnerabilidad y nadie da respuesta. Tenemos un lugar público que está colapsado por esta situación. No se respeta nuestro derecho. Tenemos derecho a parir con quien nos ha hecho un seguimiento del embarazo, con quienes nos sentimos cómodas", apuntó.

El último comunicado del CMSL



El conflicto escaló sin freno. En la noche del martes, los integrantes del CMSL participaron de una "asamblea histórica". Por un lado, se aprobó la presentación del presupuesto 2024 y, por otra parte, por unanimidad, se optó por encomendar a la Comisión Directiva que "haya uso de todos los mecanismos estatuarios vigentes para considerar con severidad la situación de aquellos socios del CMSL que decidan derivar la facturación de la obra social Dosep en forma particular o a través de otras instituciones en atención al menoscabo que ello implicaría para la institución y el resto de los asociados".

En ese sentido, subrayaron que por la decisión que Dosep expresó en la polémica carta documento que sella el cierre del convenio, desde este jueves los socios no estarán habilitados para recibir órdenes de la obra social, con lo cual, la atención de los pacientes en cuestión deberá ser en forma particular hasta lograr la firma de un nuevo convenio. No tolerarán la facturación.

El escenario genera al menos una multiplicidad de interrogantes, ya que como los profesionales no podrán facturar consultas, prácticas,partos, cirugías, entre otras cuestiones, el sistema público se vería saturado. Habrá que ver si Dosep mantiene su postura o si llegan a un acuerdo lógico. Por lo pronto, los damnificados son los afiliados.