23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

En el centro

En plena madrugada, robaron en una academia de danzas

Queda en calle Chacabuco, entre Belgrano y Ayacucho. Los ladrones rompieron una puerta y se llevaron varias cosas. Uno, fue detenido.

Por redacción
| Hace 2 horas

Otro hecho de inseguridad en pleno centro de la ciudad de San Luis afectó esta vez a una academia de danzas que está ubicada en calle Chacabuco entre Belgrano y Ayacucho. Allí funciona también un salón de eventos.

 

 

Durante la madrugada, una de las puertas fue forzada tras el destrozo de la cerradura y entre otros elementos se robaron una consola de audio, bebidas, un TV plasma y cables.

 

 

Se sospecha que el golpe fue perpetrado por al menos dos delincuentes y uno de ellos sería el hombre que fue detenido en la zona de Mitre y 9 de Julio. Tenía bebidas, aunque adujo que las encontró.

 

 

El televisor fue hallado oculto en un contenedor de la zona.

 

