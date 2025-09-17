  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Quines

Chocaron dos motos que iban en el mismo sentido

Fue a las 4:30 de la mañana del miércoles. Los rodados iban juntos, conducidos por adolescentes. Uno de ellos resultó herido.

Por redacción
| Hace 4 horas

Probablemente conversando, los ocupantes de dos motos que iban en plena madrugada por la avenida Pringles, en el acceso sur de Quines, no se dieron cuenta de la cercanía de los vehículos hasta que chocaron. Los ocupantes de uno de los rodados cayeron y el conductor de la otra moto, al ver que se acercaba un móvil policial, huyó del lugar.

 

 

La consecuencia del accidente es un joven de 17 años que iba al mando de la Yamaha de 150 cc, blanca, que quedó en el asfalto herido, con varios golpes en sus manos. Con él iba un chico un año mayor, quien le proporcionó la información a la Policía. 

El personal médico que asistió al lugar trasladó en ambulancia al conductor hasta el hospital de Quines. En la moto que se dio a la fuga iba un joven de 15 años. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo