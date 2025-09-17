Chocaron dos motos que iban en el mismo sentido

Probablemente conversando, los ocupantes de dos motos que iban en plena madrugada por la avenida Pringles, en el acceso sur de Quines, no se dieron cuenta de la cercanía de los vehículos hasta que chocaron. Los ocupantes de uno de los rodados cayeron y el conductor de la otra moto, al ver que se acercaba un móvil policial, huyó del lugar.

La consecuencia del accidente es un joven de 17 años que iba al mando de la Yamaha de 150 cc, blanca, que quedó en el asfalto herido, con varios golpes en sus manos. Con él iba un chico un año mayor, quien le proporcionó la información a la Policía.



El personal médico que asistió al lugar trasladó en ambulancia al conductor hasta el hospital de Quines. En la moto que se dio a la fuga iba un joven de 15 años.