El Centro Cívico de Mercedes, olor a caca, techos rotos y desidia total

El edificio del Centro Cívico de Villa Mercedes demuestra un abandono y una desidia preocupante que tiene en estado de alerta a los empleados que trabajan allí. El lugar reúne a múltiples oficinas públicas y genera un movimiento de cientos de personas a diario que están expuestas a infecciones y accidentes.

Además del deterioro edilicio que se manifiesta en techos caídos, paredes tambaleantes y baños sucios, en algunas oficinas hasta le han cortado el gas, por lo que tienen que pedir agua caliente a otros organismos. Es el caso del box de la Caja Social, uno de los más afectados por el abandono.

Las oficinas de Relaciones Laborales y de Dosep también funcionan en el desvencijado edificio que años atrás fue sede de la Unidad Regional II de la Policía Provincial. Los empleados –que pidieron no ser identificados para esta nota- se quejaron además del estado del baño público del primer piso.

“Es un asco total, tiene olor a caca y pis de paloma y de murciélago”, dijeron.

El personal de Relaciones Laborales también sufre por la falta de cuidado en sus oficinas, donde, dicen, hay cables tirados y la cocina tiene el techo roto, por lo que debieron soportar el frío extremo del invierno y se preparan para las consecuencias del calor en el verano. Dicen que no tienen siquiera un ventilador.

La ironía que encuentran los empleados es que observan que “hay servidores públicos que son los encargados de hacer las multas en las fábricas que no cumplen con los requisitos de tener un matafuegos por ejemplo, y en sus oficinas no hay nada, ni insumos de limpieza”.