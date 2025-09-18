Un show bomba: Miranda en San Luis ¿Cuándo y dónde?

El último trimestre del año suma un show de nivel internacional en San Luis con la llegada de Miranda, el dúo de Juliana Gattas y Ale Sergi que hace mucho tiempo no viene a la provincia y que anunció el jueves al mediodía un recital para el 15 de noviembre, en el anfiteatro El Ave Fénix.

El dúo pop más importante del país, jurado de La voz argentina y dueños de una catarata de hits imposible de no cantar, cumple 20 años en el escenario musical y lo celebran con una gira que tiene a San Luis como una de sus paradas.

El recital fue anunciado en las redes sociales de “Comuna”, el espacio que la semana pasada comunicó la llegada de Skay el 6 de diciembre y que fue responsable también de la presentación de Lali Espósito a finales del mes pasado.

Las entradas ya están habilitadas en paseshow.com.ar y en algunos puntos de venta en San Luis (las dos sucursales de Óptica Moyano y Entredos, del San Luis shopping Center), Juana Koslay (Chacras pádel) y Villa Mercedes (Chill resto bar y Dolce Gelato). Las entradas -en venta a partir del martes- para la platea baja cuestan 70 mil y 50 mil la platea alta para la primera preventa.



