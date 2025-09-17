Los signos en el final del invierno, días buenos y ondas positivas
Algunos se verán beneficiados por el final de la estación. Otros no tanto y esperarán el próximo ciclo. Por Cecilia de Belva.
ARIES: Con buen asesoramiento, efectuarán cambios y mejoras laborales. Están en el momento justo para saldar viejas deudas y darle un orden adecuado a las finanzas. Una invitación de amigos para un proyecto los hace sentir muy bien.
- En el plano sentimental: Disfruten del amor que les brindan... ¡serán felices!
- En el amor: Sigan los dictados del corazón.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 1, 6 y 8.
TAURO: Mejoras en todo lo que vayan programando, no dejen nada librado al azar. En el hogar se comparten las mismas responsabilidades. Se agilizan trámites postergados.
- En el plano sentimental: Que los celos no les hagan perder su aplomo.
- En el amor: Una cuota extra de ternura.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 6 y 7.
GÉMINIS: Proyectos importantes tendrán posibilidad de éxito a muy corto plazo. Una serie de acontecimientos servirán para mejorar relaciones que parecían tambalear. Llegan buenas noticias al hogar. En finanzas comienza una etapa más rendidora.
- En el plano sentimental: El amor trae alegrías y felicidad a su corazón.
- En el amor: Gran atractivo personal.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 3, 7 y 8.
CÁNCER: Las personas que les rodean les ayudarán a planificar y dirigir todos los planes inmediatos. Cáncer tendrá autoconfianza en la búsqueda de tareas y proyectos muy personales. Se acercan buenos amigos. En dinero, logran mejoras a corto plazo.
- En el plano sentimental: Se entregarán al amor con pasión.
- En el amor: No se aferren al pasado.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 2, 5 y 7.
LEO: En el ámbito laboral y en el seno familiar, todos pensarán de forma similar, lo que permite que usted esté más relajado.
- En el plano sentimental: En la familia, el apoyo es imprescindible en esta etapa nueva de muchos cambios.
- En el amor: Periodo un poco plagado de malos entendidos... ¡relájese y disfrute más!
- En la salud: Hay un poco de desgano... camine un poco para recuperar la vitalidad que lo caracteriza.
- En el juego: 1, 6 y 8.
VIRGO: Pilotea con éxito la situación económica del momento... no se desanime.
- En el plano sentimental: Entre sus amigos hay uno que lo hará sentirse muy querido y comprendido.
- En el amor: Momentos intensos.
- En la salud: Su sistema nervioso está un poco alterado y no debe desentenderse.
- En el juego: 4, 5 y 9.
LIBRA: Muy buenas perspectivas en cuanto a lo que ya venía apuntando.
- En el plano sentimental: Habrá noticias que lo reconfortarán plenamente.
- En el amor: Llega ahora su momento de tener en quién pensar y con quién soñar.
- En la salud: Habrá molestias en la columna y en la espalda... no se deje estar, pero no se altere, no es algo alarmante.
- En el juego: 0, 1 y 7.
ESCORPIO: Habrá grandes avances personales y profesionales en estos días.
- En el plano sentimental: Logra exponer sus ideas con claridad y mucha precisión.
- En el amor: Mucha química en la pareja... ¡a disfrutar!
- En la salud: Algunas terapias nuevas lo ayudarán en sus problemas que lo tienen a mal traer.
- En el juego: 3, 5 y 7.
SAGITARIO: Hay cambios y mejoras muy favorables para esta jornada y en todos los aspectos de su diario vivir. Se sentirán muy satisfechos por las mejoras laborales que los motivará a dar lo mejor de ustedes. Éxito.
- En el plano sentimental: Sea cauto, no tome decisiones apuradas.
- En el amor: Venus protegerá muy bien su felicidad.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 1, 4 y 6.
CAPRICORNIO: Tendrán la posibilidad de concretar cambios y mejoras en sus actividades diarias. No deben permitir que personas ajenas o extrañas interfieran en su vida privada, esa que cuida con recelo. El azar los visitará, arriesguen.
- En el plano sentimental: Buscarán mayor comprensión y compañía.
- En el amor: Jornada muy apacible.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 0, 5 y 9.
ACUARIO: Sus energías positivas irán dirigidas a sus planes personales, logrando éxito a corto plazo. Es bueno que siempre tengan noción del límite en sus acciones diarias. Comienza una etapa de florecimiento económico.
- En el plano sentimental: Días muy calmos y de mucha suerte.
- En el amor: Encuentros felices.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 2, 4 y 7.
PISCIS: Para una pronta resolución de compromisos laborales, deberá ocuparse más. Una sorpresa les alegra el día. Disfruten. Época muy importante para dar fin a asuntos legales. Habrá negocios extras que los hará sentir muy satisfechos.
- En el plano sentimental: Cambios muy felices en su mundo afectivo.
- En el amor: Fuerte carisma personal.
- En la salud: Bien.
- En el juego: 3, 7 y
