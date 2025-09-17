  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

Horóscopo

Los signos en el final del invierno, días buenos y ondas positivas

Algunos se verán beneficiados por el final de la estación. Otros no tanto y esperarán el próximo ciclo. Por Cecilia de Belva. 

Por redacción
| Hace 11 horas

 

ARIES: Con buen asesoramiento, efectuarán cambios y mejoras laborales. Están en el momento justo para saldar viejas deudas y darle un orden adecuado a las finanzas. Una invitación de amigos para un proyecto los hace sentir muy bien.

 

  • En el plano sentimental: Disfruten del amor que les brindan... ¡serán felices!
  • En el amor: Sigan los dictados del corazón.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 1, 6 y 8.

 

TAURO: Mejoras en todo lo que vayan programando, no dejen nada librado al azar. En el hogar se comparten las mismas responsabilidades. Se agilizan trámites postergados.

 

  • En el plano sentimental: Que los celos no les hagan perder su aplomo.
  • En el amor: Una cuota extra de ternura.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 0, 6 y 7.


 

GÉMINIS: Proyectos importantes tendrán posibilidad de éxito a muy corto plazo. Una serie de acontecimientos servirán para mejorar relaciones que parecían tambalear. Llegan buenas noticias al hogar. En finanzas comienza una etapa más rendidora.

 

  • En el plano sentimental: El amor trae alegrías y felicidad a su corazón.
  • En el amor: Gran atractivo personal.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 3, 7 y 8.

 

CÁNCER: Las personas que les rodean les ayudarán a planificar y dirigir todos los planes inmediatos. Cáncer tendrá autoconfianza en la búsqueda de tareas y proyectos muy personales. Se acercan buenos amigos. En dinero, logran mejoras a corto plazo.

 

  • En el plano sentimental: Se entregarán al amor con pasión.
  • En el amor: No se aferren al pasado.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 2, 5 y 7.

 

LEO: En el ámbito laboral y en el seno familiar, todos pensarán de forma similar, lo que permite que usted esté más relajado.

 

  • En el plano sentimental: En la familia, el apoyo es imprescindible en esta etapa nueva de muchos cambios.
  • En el amor: Periodo un poco plagado de malos entendidos... ¡relájese y disfrute más!
  • En la salud: Hay un poco de desgano... camine un poco para recuperar la vitalidad que lo caracteriza.
  • En el juego: 1, 6 y 8.

 

VIRGO: Pilotea con éxito la situación económica del momento... no se desanime.

 

  • En el plano sentimental: Entre sus amigos hay uno que lo hará sentirse muy querido y comprendido.
  • En el amor: Momentos intensos.
  • En la salud: Su sistema nervioso está un poco alterado y no debe desentenderse.
  • En el juego: 4, 5 y 9.

 

LIBRA: Muy buenas perspectivas en cuanto a lo que ya venía apuntando.

 

  • En el plano sentimental: Habrá noticias que lo reconfortarán plenamente.
  • En el amor: Llega ahora su momento de tener en quién pensar y con quién soñar.
  • En la salud: Habrá molestias en la columna y en la espalda... no se deje estar, pero no se altere, no es algo alarmante.
  • En el juego: 0, 1 y 7.

 

ESCORPIO: Habrá grandes avances personales y profesionales en estos días.

 

  • En el plano sentimental: Logra exponer sus ideas con claridad y mucha precisión.
  • En el amor: Mucha química en la pareja... ¡a disfrutar!
  • En la salud: Algunas terapias nuevas lo ayudarán en sus problemas que lo tienen a mal traer.
  • En el juego: 3, 5 y 7.

 

SAGITARIO: Hay cambios y mejoras muy favorables para esta jornada y en todos los aspectos de su diario vivir. Se sentirán muy satisfechos por las mejoras laborales que los motivará a dar lo mejor de ustedes. Éxito.

 

  • En el plano sentimental: Sea cauto, no tome decisiones apuradas.
  • En el amor: Venus protegerá muy bien su felicidad.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 1, 4 y 6.

 

CAPRICORNIO: Tendrán la posibilidad de concretar cambios y mejoras en sus actividades diarias. No deben permitir que personas ajenas o extrañas interfieran en su vida privada, esa que cuida con recelo. El azar los visitará, arriesguen.

 

  • En el plano sentimental: Buscarán mayor comprensión y compañía.
  • En el amor: Jornada muy apacible.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 0, 5 y 9.

 

ACUARIO: Sus energías positivas irán dirigidas a sus planes personales, logrando éxito a corto plazo. Es bueno que siempre tengan noción del límite en sus acciones diarias. Comienza una etapa de florecimiento económico.

 

  • En el plano sentimental: Días muy calmos y de mucha suerte.
  • En el amor: Encuentros felices.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 2, 4 y 7.

 

PISCIS: Para una pronta resolución de compromisos laborales, deberá ocuparse más. Una sorpresa les alegra el día. Disfruten. Época muy importante para dar fin a asuntos legales. Habrá negocios extras que los hará sentir muy satisfechos.

 

  • En el plano sentimental: Cambios muy felices en su mundo afectivo.
  • En el amor: Fuerte carisma personal.
  • En la salud: Bien.
  • En el juego: 3, 7 y

 

