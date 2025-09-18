Lo acusan de violar a una sobrina y por ahora zafó de ir preso

Si bien zafó de la prisión preventiva, un hombre fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de una sobrina que cuando sufrió el ataque tenía 15 años.

El aberrante caso empezó a investigarse en la Justicia provincial y como medida preventiva, la jueza de Garantía N° 3 , Natalia Lazarte Otero, ordenó entre otras medidas que firme el libro de procesados durante cuatro meses y le prohibió que salga de la provincia.

El hecho es investigado en los tribunales de la ciudad de San Luis. La acusación fue formalizada este miércoles y estuvo a cargo de Marisol Boschi, de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1.

Otras de las medidas impulsadas por la fiscal fue que se le efectúe una Cámara Gesell a una menor de edad, a quien la víctima que es su prima, le confesó todo lo ocurrido.

El defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, acompañó la imputación de la fiscal (abuso sexual con acceso carnal) y pidió una medida de restricción de acercamiento entre el imputado, la víctima y su grupo familiar.

Prensa del Poder Judicial informó que la defensa, ejercida por el abogado Maximiliano del Signore, rechazó los cargos y no se opuso a las medidas solicitadas, aunque pidió que la restricción de acercamiento sea recíproca, debido a que el imputado estaría siendo amenazado por allegados de la víctima.

Tras escuchar a las partes, la jueza tuvo por formulados los cargos y autorizó las medidas de coerción requeridas por la Fiscalía y la Defensoría de Niñez. La investigación del hecho continúa.

El caso bajo la lupa

Según la imputación, los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando el hombre, tío paterno de la adolescente, habría abusado de ella en un predio abandonado donde se encontraba junto a otras jóvenes. Posteriormente, le envió mensajes con el fin de mantener contacto y la amenazó para que no contara lo sucedido.

Como parte de las evidencias presentadas, se valoró la declaración de la víctima en Cámara Gesell, en la que pudo narrar el hecho y describir su estado emocional. El informe pericial concluyó que su relato resultaba coherente, consistente y compatible con una memoria episódica y autobiográfica.